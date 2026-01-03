На Заході натякнули, що у 2026 році вирішиться доля України і не лише

Вихід війни Росії проти України може визначитися вже цього року, і його наслідки виявляться критичними для всієї системи міжнародної безпеки. Таку думку висловив оглядач The Washington Post Фарід Захарія, аналізуючи перспективи можливої мирної угоди.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що США пропонують 15-річні гарантії безпеки у рамках мирного плану. Однак, на думку Захарії, подібний термін виглядає набагато менш надійним, ніж здається на папері. Обмежена за часом гарантія фактично сигналізує Москві, що досить перечекати, відновити сили і повернутися до війни після закінчення терміну зобов'язань.

Крім того, тимчасова безпека підриває довіру інвесторів та міжнародного бізнесу. Захарія запитує, хто вкладатиме кошти в електростанції, транспортну інфраструктуру чи промисловість, якщо безпека країни має "дату закінчення". У таких умовах довгострокове відновлення економіки перетворюється на ризиковану ставку.

Оглядач підкреслює принципову різницю між припиненням вогню та повноцінною мирною угодою. Перше лише зупиняє бойові дії і за своєю природою тимчасово. Друге ж має створювати новий порядок – із надійним стримуванням, політичною підтримкою та механізмами, які мінімізують шанси на відновлення війни.

Як застереження Захарія наводить досвід Близького Сходу, де США так і не змогли перетворити режими припинення вогню на стійке політичне врегулювання. На його думку, війна в Україні стане ключовим прецедентом ХХІ століття і відповість на запитання, чи допустимі знову територіальні захоплення силою.

Якщо Росії дозволять закріпити захоплені землі під тиском на Україну, це стане небезпечним сигналом для всього світу — особливо для країн Азії, які мешкають поруч із потужнішими сусідами. Такий сценарій зруйнує заснований на правилах міжнародний порядок.

Водночас міцна та довгострокова мирна угода для України здатна довести протилежне: стримування працює, спілки мають значення, а безпека може бути стійкою. Як зазначає Захарія, вибір сьогодні стоїть не між миром та війною, а між світом, який запобігає наступній війні, та світом, який її лише відкладає.

