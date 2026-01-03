На Западе намекнули, что в 2026 году решится судьба Украины и не только

Исход войны России против Украины может определиться уже в этом году, и его последствия окажутся критическими для всей системы международной безопасности. Такое мнение высказал обозреватель The Washington Post Фарид Захария, анализируя перспективы возможного мирного соглашения.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США предлагают 15-летние гарантии безопасности в рамках мирного плана. Однако, по мнению Захарии, подобный срок выглядит куда менее надежным, чем кажется на бумаге. Ограниченная по времени гарантия фактически сигнализирует Москве, что достаточно переждать, восстановить силы и вернуться к войне после истечения срока обязательств.

Кроме того, временная безопасность подрывает доверие инвесторов и международного бизнеса. Захария задается вопросом, кто будет вкладывать средства в электростанции, транспортную инфраструктуру или промышленность, если безопасность страны имеет "дату окончания". В таких условиях долгосрочное восстановление экономики превращается в рискованную ставку.

Обозреватель подчеркивает принципиальную разницу между прекращением огня и полноценным мирным соглашением. Первое лишь приостанавливает боевые действия и по своей природе временно. Второе же должно создавать новый порядок – с надежным сдерживанием, политической поддержкой и механизмами, которые минимизируют шансы на возобновление войны.

В качестве предостережения Захария приводит опыт Ближнего Востока, где США так и не смогли превратить режимы прекращения огня в устойчивое политическое урегулирование. По его мнению, война в Украине станет ключевым прецедентом XXI века и ответит на вопрос, допустимы ли вновь территориальные захваты силой.

Если России позволят закрепить захваченные земли под давлением на Украину, это станет опасным сигналом для всего мира — особенно для стран Азии, живущих рядом с более мощными соседями. Такой сценарий разрушит основанный на правилах международный порядок.

В то же время прочное и долгосрочное мирное соглашение для Украины способно доказать обратное: сдерживание работает, союзы имеют значение, а безопасность может быть устойчивой. Как отмечает Захария, выбор сегодня стоит не между миром и войной, а между миром, который предотвращает следующую войну, и миром, который ее лишь откладывает.

