Украина и США согласовали военный документ: что в нем

Украина и Соединенные Штаты согласовали ключевой военный документ, который определяет дальнейшее сотрудничество в сфере обороны. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов во время брифинга.

Украина и США. Фото: из открытых источников

По его словам, двусторонняя работа велась на уровне генеральных штабов двух стран. В результате был согласован документ, состоящий из четырех основных разделов и четырех дополнений. В них подробно прописаны механизмы оказания поддержки Украине и ВСУ, вопросы обеспечения и модернизации украинской армии, а также порядок мониторинга выполнения договоренностей и реагирования в случае их нарушения.

Гнатов подчеркнул, что аналогичная работа продолжается и с другими государствами-партнерами Украины. Отдельный раздел документа, по его словам, посвящен деятельности так называемой "коалиции желающих", которая объединяет страны, готовые внести вклад в безопасность Украины.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица отметил, что документы о гарантиях безопасности подготовлены таким образом, чтобы не нарушать основы конституционного строя и суверенитет государства. Он уточнил, что часть соглашений уже полностью готова, тогда как другие находятся на финальной стадии согласования – на уровне около 90%.

Кислица также акцентировал внимание на необходимости оперативно провести национальные процедуры в странах, выразивших готовность поддержать Украину.

По его словам, именно скорость внутренних решений партнеров станет ключевым фактором для своевременного запуска согласованных механизмов поддержки и практической реализации достигнутых договоренностей.

