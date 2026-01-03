Україна та США погодили військовий документ: що у ньому

Україна та Сполучені Штати погодили ключовий військовий документ, який визначає подальшу співпрацю у сфері оборони. Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов під час брифінгу.

Україна та США. Фото: з відкритих джерел

З його слів, двостороння робота велася на рівні генеральних штабів двох країн. В результаті було узгоджено документ, що складається з чотирьох основних розділів та чотирьох доповнень. Вони детально прописані механізми надання підтримки Україні та ЗСУ, питання забезпечення та модернізації української армії, а також порядок моніторингу виконання домовленостей та реагування у разі їх порушення.

Гнатов наголосив, що аналогічна робота продовжується і з іншими державами-партнерами України. Окремий розділ документа, за його словами, присвячений діяльності так званої "коаліції бажаючих", яка об'єднує країни, які готові зробити внесок у безпеку України.

У свою чергу, заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця зазначив, що документи про гарантії безпеки підготовлені таким чином, щоб не порушувати основи конституційного ладу та суверенітет держави. Він уточнив, що частина угод уже повністю готова, тоді як інші перебувають на фінальній стадії узгодження – близько 90%.

Кислиця також наголосив на необхідності оперативно провести національні процедури в країнах, які висловили готовність підтримати Україну.

За його словами, саме швидкість внутрішніх рішень партнерів стане ключовим фактором для своєчасного запуску узгоджених механізмів підтримки та практичної реалізації досягнутих домовленостей.

