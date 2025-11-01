Російські загарбницькі війська закріпилися майже переважають у всіх районах Покровська. Для українських захисників ще існує коридор шириною близько п'яти кілометрів, через який вдається завозити запаси та евакуювати поранених. Про це пише аналітик Юліан Ріпке на сторінках німецького видання Bild.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Оглядач зазначає, що в межах міста оборону тримають понад 1000 українських солдатів, деякі з них опинилися в тилу російських позицій. Ворожі війська чисельно перевершують українців удесятеро і мають значно більшу вогневу міць.

Автор пише, що росіянам вдалося досягти успіху, бо з українського боку недостатньо солдатів, і оборона була надто слабкою. Це дозволило російським військам проникати крізь кілометрові прогалини до тилу українських ліній.

"Росіяни створили хаос своєю стратегією інфільтрації. Тепер ніхто не знає, де наші війська, а де ворог. Це призводить до безладу, нечіткої лінії фронту та навіть дружнього вогню", — розповів український офіцер.

Цей хаос, за його словами, грає на руку Росії, "бо людські життя для них не мають значення, а ми залежимо від кожного живого солдата".

Варто зазначити, що інформацію про оточення українських військ у Покровську, про яке заявляв російський диктатор Володимир Путін, аналітик спростовує. Він стверджує, що насправді існує коридор шириною приблизно п'ять кілометрів, через який українська армія може доставляти запаси до цього району та евакуювати поранених на захід.

