logo_ukra

BTC/USD

110329

ETH/USD

3879.09

USD/UAH

41.89

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією На Заході малюють похмурий прогноз: де вже закріпилися окупанти
commentss НОВИНИ Всі новини

На Заході малюють похмурий прогноз: де вже закріпилися окупанти

За інформацією Bild, російські військові є в усіх районах Покровська, їх удесятеро більше, ніж ЗСУ

1 листопада 2025, 19:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські загарбницькі війська закріпилися майже переважають у всіх районах Покровська. Для українських захисників ще існує коридор шириною близько п'яти кілометрів, через який вдається завозити запаси та евакуювати поранених. Про це пише аналітик Юліан Ріпке на сторінках німецького видання Bild.

На Заході малюють похмурий прогноз: де вже закріпилися окупанти

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Оглядач зазначає, що в межах міста оборону тримають понад 1000 українських солдатів, деякі з них опинилися в тилу російських позицій. Ворожі війська чисельно перевершують українців удесятеро і мають значно більшу вогневу міць.

Автор пише, що росіянам вдалося досягти успіху, бо з українського боку недостатньо солдатів, і оборона була надто слабкою. Це дозволило російським військам проникати крізь кілометрові прогалини до тилу українських ліній.

"Росіяни створили хаос своєю стратегією інфільтрації. Тепер ніхто не знає, де наші війська, а де ворог. Це призводить до безладу, нечіткої лінії фронту та навіть дружнього вогню", — розповів український офіцер.

Цей хаос, за його словами, грає на руку Росії, "бо людські життя для них не мають значення, а ми залежимо від кожного живого солдата".

Варто зазначити, що інформацію про оточення українських військ у Покровську, про яке заявляв російський диктатор Володимир Путін, аналітик спростовує. Він стверджує, що насправді існує коридор шириною приблизно п'ять кілометрів, через який українська армія може доставляти запаси до цього району та евакуювати поранених на захід.

Читайте також на порталі "Коментарі" – оточення чи блокування Покровська та Мирнограда Донецької області, про що трубять російські пропагандисти, немає. У Покровську триває комплексна операція зі знищення та витіснення противника, до якої залучено, зокрема, Сили спецоперацій, СБУ, ГУР. Як передає портал "Коментарі", про це у Facebook повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський .




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини