На Западе рисуют мрачный прогноз: где уже закрепились оккупанты

Российские захватнические войска закрепились почти во всех районах Покровска. Для украинских защитников еще существует коридор шириной около пяти километров, через который удается завозить припасы и эвакуировать раненых. Об этом пишет аналитик Юлиан Рёпке на страницах немецкого издания Bild.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Обозреватель отмечает, в пределах города оборону держат более 1000 украинских солдат, некоторые из них оказались в тылу российских позиций. Вражеские войска численно превосходят украинцев в десять раз и имеют значительно большую огневую мощь.

Автор пишет, что россиянам удалось достичь успеха, потому что с украинской стороны недостаточно солдат, и оборона была слишком слабой. Это позволило российским войскам проникать сквозь километровые пробелы в тылу украинских линий.

"Россияне создали хаос своей стратегией инфильтрации. Теперь никто не знает, где наши войска, а где враг. Это приводит к беспорядку, нечеткой линии фронта и даже дружественному огню", — рассказал изданию украинский офицер.

Этот хаос, по его словам, играет на руку России, "потому что человеческие жизни для них не имеют значения, а мы зависим от каждого живого солдата".

Стоит отметить, информацию об окружении украинских войск в Покровске, о котором заявлял российский диктатор Владимир Путин, аналитик опровергает. Он утверждает, что на самом деле существует коридор шириной примерно пять километров, через который украинская армия может доставлять припасы в этот район и эвакуировать раненых на запад.

