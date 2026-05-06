Головна Новини Суспільство Війна з Росією На Заході лише розводять руками: українських пілотів готують до війни в «сліпому режимі»
На Заході лише розводять руками: українських пілотів готують до війни в «сліпому режимі»

У Британії авіаторів вчать літати під глушінням РЕБ: навички, які стануть вирішальними на F-16

6 травня 2026, 15:07
Кравцев Сергей

Українські пілоти, які проходять базову льотну підготовку у Великій Британії, освоюють керування літаками в умовах повної відсутності супутникової навігації. Як повідомляє Business Insider, такий підхід безпосередньо пов’язаний із реаліями війни, де російська радіоелектронна боротьба активно глушить сигнали GPS.

Пілоти ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Курс, який триває близько місяця під керівництвом Королівських ВПС, передбачає навчання навігації за природними орієнтирами – річками, рельєфом і візуальними об’єктами. Це дозволяє пілотам діяти навіть у повністю "засліпленому" середовищі, де цифрові системи стають ненадійними або взагалі недоступними.

Один із українських курсантів наголосив, що польоти на малих висотах без GPS – не запасний сценарій, а щоденна необхідність на фронті. Російські сили системно застосовують засоби РЕБ, створюючи серйозні перешкоди для авіації, дронів і високоточної зброї.

Начальник штабу ВПС Великої Британії Гарві Сміт пояснив, що ця підготовка формує базу для подальшого навчання і дозволяє пілотам діяти в умовах максимальної невизначеності.

За даними видання, понад 50 українських авіаторів уже завершили цей етап, продемонструвавши здатність виконувати складні маневри, діяти у строю та проводити імітаційні удари по цілях.

Отримані навички стануть критично важливими під час переходу на винищувачі F-16 Fighting Falcon. Один із курсантів зізнався, що чекав на це роками, і тепер готовий застосувати знання у реальних бойових умовах.

У сучасній війні, де сигнал може зникнути в будь-який момент, виживає той, хто вміє літати навіть "наосліп".

Джерело: https://www.businessinsider.com/ukrainian-pilots-flight-training-without-gps-prepare-for-russian-jamming-2026-4
