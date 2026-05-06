На Западе только разводят руками: украинских пилотов готовят к войне в «слепом режиме»

Украинские пилоты, проходящие базовую летную подготовку в Великобритании, осваивают управление самолетами в условиях полного отсутствия спутниковой навигации. Как сообщает Business Insider, такой подход напрямую связан с реалиями войны, где российская радиоэлектронная борьба активно глушит сигналы GPS.

Пилоты ВСУ. Фото: из открытых источников

Курс, который длится около месяца под руководством Королевских ВВС, предусматривает обучение навигации по природным ориентирам – рекам, рельефам и визуальным объектам. Это позволяет пилотам действовать даже в полностью ослепленной среде, где цифровые системы становятся ненадежными или вообще недоступными.

Один из украинских курсантов подчеркнул, что полеты на малых высотах без GPS – не запасный сценарий, а ежедневная необходимость на фронте. Российские силы системно применяют средства РЭБ, создавая серьезные препятствия для авиации, дронов и высокоточного оружия.

Начальник штаба ВВС Великобритании Гарви Смит пояснил, что эта подготовка формирует базу для дальнейшего обучения и позволяет пилотам действовать в условиях максимальной неопределенности.

По данным издания, более 50 украинских авиаторов уже завершили этот этап, продемонстрировав способность выполнять сложные маневры, действовать в строю и производить имитационные удары по целям.

Полученные навыки будут критически важны при переходе на истребители F-16 Fighting Falcon. Один из курсантов признался, что ждал этого годами, и теперь готов применить знания в реальных боевых условиях.

В современной войне, где сигнал может исчезнуть в любой момент, выживает тот, кто умеет летать даже вслепую.

