logo_ukra

BTC/USD

89542

ETH/USD

3016.26

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією На Заході дали пряму відповідь, чи наблизила мир в Україні зустріч Зеленського та Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

На Заході дали пряму відповідь, чи наблизила мир в Україні зустріч Зеленського та Трампа

CNN вказав на основні моменти

29 грудня 2025, 07:47
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка відбулася у Флориді, тривала близько трьох годин, проте за її підсумками сторони не оголосили про якийсь суттєвий прорив у питанні завершення війни. Про це повідомляє CNN, зазначаючи, що американський лідер, як і раніше, демонструє порівняно м'яке ставлення до позиції Москви. У той же час, Трамп публічно похвалив Зеленського і заявив, що шанси на світ, на його думку, залишаються високими.

На Заході дали пряму відповідь, чи наблизила мир в Україні зустріч Зеленського та Трампа

Переговори у США. Фото: з відкритих джерел

Президент США наголосив, що не встановлює конкретних термінів закінчення війни, проте дав зрозуміти: нинішній момент, на тлі активних переговорів, може стати вирішальним. За словами Трампа, переговорний процес близький до фінальної стадії, але він не відкидає, що конфлікт може затягтися і призвести до нових жертв.

При цьому глава Білого дому висловив невдоволення темпами переговорів, періодично покладаючи відповідальність за відсутність прогресу на Київ, то на Москву. За його оцінкою, протягом кількох тижнів стане ясно, чи можливий мирний договір, хоча він визнав, що угода може і не відбутися.

Значну роль у переговорах, як зазначає CNN, продовжує відігравати чинник Володимира Путіна. Перед зустріччю з Зеленським Трамп більше години розмовляв із президентом РФ телефоном і заявив про намір продовжити контакти після переговорів з українським лідером. Незважаючи на це, ця зустріч не завершилася конфліктом. Більше того, Трамп позитивно висловився про дії Путіна в контексті Запорізької АЕС, заявивши, що той нібито співпрацює з Україною щодо її функціонування.

Трамп також знову заявив, що вважає Путіна налаштованим на світ. Зеленський, у свою чергу, повідомив, що близько 90% пунктів потенційного мирного плану вже узгоджені, проте питання, що залишилися — зокрема, доля АЕС і територій — залишаються найскладнішими. Американський президент припустив, що Україні може бути вигідніше піти на територіальні поступки зараз, щоб уникнути подальшого настання Росії.

Перед переговорами Зеленський заявив про готовність винести можливу угоду на референдум, наголосивши, що її виконання неможливе без припинення вогню. Однак Росія, як зазначається, як і раніше, відкидає саму ідею перемир'я.

Також видання "Коментарі" повідомляло – під час переговорів президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа не вдалось вирішити питання Донбасу. Це стало відомо із прес-конференції двох лідерів за результатами зустрічі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини