На Заході дали пряму відповідь, чи наблизила мир в Україні зустріч Зеленського та Трампа

Зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка відбулася у Флориді, тривала близько трьох годин, проте за її підсумками сторони не оголосили про якийсь суттєвий прорив у питанні завершення війни. Про це повідомляє CNN, зазначаючи, що американський лідер, як і раніше, демонструє порівняно м'яке ставлення до позиції Москви. У той же час, Трамп публічно похвалив Зеленського і заявив, що шанси на світ, на його думку, залишаються високими.

Переговори у США. Фото: з відкритих джерел

Президент США наголосив, що не встановлює конкретних термінів закінчення війни, проте дав зрозуміти: нинішній момент, на тлі активних переговорів, може стати вирішальним. За словами Трампа, переговорний процес близький до фінальної стадії, але він не відкидає, що конфлікт може затягтися і призвести до нових жертв.

При цьому глава Білого дому висловив невдоволення темпами переговорів, періодично покладаючи відповідальність за відсутність прогресу на Київ, то на Москву. За його оцінкою, протягом кількох тижнів стане ясно, чи можливий мирний договір, хоча він визнав, що угода може і не відбутися.

Значну роль у переговорах, як зазначає CNN, продовжує відігравати чинник Володимира Путіна. Перед зустріччю з Зеленським Трамп більше години розмовляв із президентом РФ телефоном і заявив про намір продовжити контакти після переговорів з українським лідером. Незважаючи на це, ця зустріч не завершилася конфліктом. Більше того, Трамп позитивно висловився про дії Путіна в контексті Запорізької АЕС, заявивши, що той нібито співпрацює з Україною щодо її функціонування.

Трамп також знову заявив, що вважає Путіна налаштованим на світ. Зеленський, у свою чергу, повідомив, що близько 90% пунктів потенційного мирного плану вже узгоджені, проте питання, що залишилися — зокрема, доля АЕС і територій — залишаються найскладнішими. Американський президент припустив, що Україні може бути вигідніше піти на територіальні поступки зараз, щоб уникнути подальшого настання Росії.

Перед переговорами Зеленський заявив про готовність винести можливу угоду на референдум, наголосивши, що її виконання неможливе без припинення вогню. Однак Росія, як зазначається, як і раніше, відкидає саму ідею перемир'я.

