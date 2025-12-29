На Западе дали прямой ответ, приблизила ли мир в Украине встреча Зеленского и Трампа

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась во Флориде, продолжалась около трех часов, однако по ее итогам стороны не объявили о каком-либо существенном прорыве в вопросе завершения войны. Об этом сообщает CNN, отмечая, что американский лидер по-прежнему демонстрирует сравнительно мягкое отношение к позиции Москвы. В то же время Трамп публично похвалил Зеленского и заявил, что шансы на мир, по его мнению, остаются высокими.

Переговоры в США. Фото: из открытых источников

Президент США подчеркнул, что не устанавливает конкретных сроков окончания войны, однако дал понять: нынешний момент, на фоне активных переговоров, может стать решающим. По словам Трампа, переговорный процесс близок к финальной стадии, но он не исключает, что конфликт может затянуться и привести к новым жертвам.

При этом глава Белого дома выразил недовольство темпами переговоров, периодически возлагая ответственность за отсутствие прогресса то на Киев, то на Москву. По его оценке, в течение "нескольких недель" станет ясно, возможен ли мирный договор, хотя он признал, что соглашение может и не состояться.

Значительную роль в переговорах, как отмечает CNN, продолжает играть фактор Владимира Путина. Перед встречей с Зеленским Трамп более часа говорил с президентом РФ по телефону и заявил о намерении продолжить контакты после переговоров с украинским лидером. Несмотря на это, нынешняя встреча не завершилась конфликтом. Более того, Трамп положительно высказался о действиях Путина в контексте Запорожской АЭС, заявив, что тот якобы сотрудничает с Украиной в вопросе ее функционирования.

Трамп также вновь заявил, что считает Путина настроенным на мир. Зеленский, в свою очередь, сообщил, что около 90% пунктов потенциального мирного плана уже согласованы, однако оставшиеся вопросы — в частности, судьба АЭС и территорий — остаются самыми сложными. Американский президент допустил, что Украине может быть выгоднее пойти на территориальные уступки сейчас, чтобы избежать дальнейшего наступления России.

Перед переговорами Зеленский заявил о готовности вынести возможное соглашение на референдум, подчеркнув, что его выполнение невозможно без прекращения огня. Однако Россия, как отмечается, по-прежнему отвергает саму идею перемирия.

