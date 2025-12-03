На Захід чекає жорсткий потрійний удар: Путін затіяв страшний задум із перемовинами

Диктатор Росії Володимир Путін затягує мирні переговори щодо завершення війни в Україні, намагаючись досягти потрійного удару по Заходу, що виходить далеко за межі його бажання перетворити Україну на покірну частину Росії. Як зазначає оглядач The Times Роджер Бойс, цей процес має три основні цілі.

Фото: з відкритих джерел

По-перше, Путін прагне зробити західні прикордонні території Росії зонами постійної політичної кризи. Це дозволить утримати НАТО від подальшого розширення на схід, що є для Кремля одним з головних завдань.

По-друге, Москва намагається зупинити процес переозброєння Європи. Бойс пояснює, що навіть невдала мирна угода з Росією може викликати негативну реакцію на Заході, де виборці критикуватимуть зростання витрат на оборону. Особливо активно цей меседж поширюють ультрапартійні праві сили в Європі, які виступають проти перенаправлення коштів на військові потреби, замість того, щоб їх використовувати для покращення національної безпеки чи медичних систем. Кремль розуміє, що навіть імітація мирного процесу може викликати таку реакцію в Європі.

Нарешті, Путін має намір використати війну для зміни сприйняття Заходу. Він сподівається, що послаблення єдності в НАТО, зокрема між країнами Сходу та Заходу, допоможе йому досягти своїх цілей. Бойс відзначає, що вже зараз спостерігається розрив у сприйнятті загроз в Європі, і Путін сподівається, що переговори, навіть продовжуючи війну, зроблять військові зобов'язання для західних країн занадто дорогими.

Це питання стане вирішальним вже у 2026 році, якщо Путін досягне своїх цілей. Путін розраховує, що багатші західні держави виявлять втомленість від фінансування антиросійських сил, особливо через зростаючий спротив правих партій і широкої громадськості. Тому Кремль намагається витримати ще один рік бойових дій, вважаючи, що Захід вже шукає вихід із цієї ситуації.

Проте, за словами аналітика, Росія насправді не має стратегії перемоги у війні, яку сама ж і розпочала. Путін намагається відвернути увагу від власних невдач на полі бою, маніпулюючи міжнародною політикою. Його кінцева мета — це створити образ героя, який розколов трансатлантичний альянс і зламав стійкість НАТО, при цьому прикриваючи власні військові провали.

Як вже писали "Коментарі", члени НАТО від Європи твердо переконані, що будь-які нові угоди, що нагадують ялтинські домовленості після Другої світової війни, неприпустимі. Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде напередодні зустрічі НАТО.