Диктатор России Владимир Путин затягивает мирные переговоры по завершению войны в Украине, пытаясь достичь тройного удара по Западу, выходящего далеко за пределы его желания превратить Украину в покорную часть России. Как отмечает обозреватель The Times Роджер Бойс, этот процесс имеет три основные цели.

Во-первых, Путин стремится сделать западные пограничные территории России зонами постоянного политического кризиса. Это позволит удержать НАТО от дальнейшего расширения на восток, что является для Кремля одной из главных задач.

Во-вторых, Москва пытается остановить процесс перевооружения Европы. Бойс объясняет, что даже неудавшееся мирное соглашение с Россией может вызвать негативную реакцию на Западе, где избиратели будут критиковать рост расходов на оборону. Особенно активно этот месседж распространяют ультрапартийные правые силы в Европе, которые выступают против перенаправления средств на военные нужды, вместо того чтобы их использовать для улучшения национальной безопасности или медицинских систем. Кремль понимает, что даже имитация мирного процесса может вызвать подобную реакцию в Европе.

Наконец Путин намерен использовать войну для изменения восприятия Запада. Он надеется, что ослабление единства в НАТО, в том числе между странами Востока и Запада, поможет ему достичь своих целей. Бойс отмечает, что уже сейчас наблюдается разрыв в восприятии угроз в Европе, и Путин надеется, что переговоры, даже продолжая войну, сделают военные обязательства для западных стран слишком дорогими.

Этот вопрос станет решающим уже в 2026 году, если Путин достигнет своих целей. Путин рассчитывает, что более богатые западные государства проявят усталость от финансирования антироссийских сил, особенно из-за растущего сопротивления правых партий и широкой общественности. Поэтому Кремль пытается выдержать еще один год боевых действий, считая, что Запад уже ищет выход из этой ситуации.

Однако, по словам аналитика, у России в действительности нет стратегии победы в войне, которую сама же и начала. Путин пытается отвлечь внимание от собственных неудач на поле боя, манипулируя международной политикой. Его конечная цель — создать образ героя, который расколол трансатлантический альянс и сломал устойчивость НАТО, при этом прикрывая собственные военные провалы.

Как уже писали "Комментарии", члены НАТО от Европы твердо убеждены, что любые новые соглашения, напоминающие ялтинские договоренности после Второй мировой войны, недопустимы. Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в преддверии встречи НАТО.