На які великі міста Путін готує наступ: що визначить 2026 рік

За час повномасштабної війни проти України російським військам так і не вдалося захопити жоден обласний центр чи велике місто, якщо не брати до уваги Маріуполь. Чи може у 2026 році Путін готувати наступ на якесь з великих міст України? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.
Військовий експерт Ігор Романенко заявив, що Донецька область залишається епіцентром бойових дій, але загроза поступово починає переходити до великих промислових центрів України.
Експерт зазначив, що 2026 рік може визначити долю Запоріжжя та Дніпра.
На думку експерта, окупація Покровська та Мирнограда – це лише питання часу. На даний момент основним завданням ЗСУ є збереження особового складу.
За його словами, особливу тривогу викликає просування ворога на півдні. Захоплення переважної частини Гуляйполя відкриває окупантам шлях до Дніпропетровської області. Головна проблема полягає у ландшафті.
Експерт наголошує, що без термінового будівництва потужних фортифікацій на відкритому полі стримати російську техніку на підходах до Дніпра буде дуже складно.
Експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк заявив в ефірі "Еспресо", що й справді турбує той факт, що російські війська нарощують активність у Запорізькій області та суміжні напрямки, що може свідчити про підготовку масштабної наступальної операції на Запоріжжі.
За словами експерта, найскладніша ситуація зараз спостерігається на гуляйпільському напрямі. Російські сили намагаються прорватися до Покровського та вже ведуть бої за Гуляйполе.
