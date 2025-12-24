На які великі міста Путін готує наступ: що визначить 2026 рік

За час повномасштабної війни проти України російським військам так і не вдалося захопити жоден обласний центр чи велике місто, якщо не брати до уваги Маріуполь. Чи може у 2026 році Путін готувати наступ на якесь з великих міст України? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

На Покровську та Мирнограді Путін не зупиниться

Військовий експерт Ігор Романенко заявив, що Донецька область залишається епіцентром бойових дій, але загроза поступово починає переходити до великих промислових центрів України.

Експерт зазначив, що 2026 рік може визначити долю Запоріжжя та Дніпра.

На думку експерта, окупація Покровська та Мирнограда – це лише питання часу. На даний момент основним завданням ЗСУ є збереження особового складу.

"Нам треба думати, як звідти виводити війська та максимально зберегти наших солдатів. Нам треба воювати далі, зміцнювати лінію оборони. Насамперед – це Костянтинівка та Дружківка, а також ще більші міста – Слов'янськ та Краматорськ, на яких зосередився противник", — зауважує Ігор Романенко.

За його словами, особливу тривогу викликає просування ворога на півдні. Захоплення переважної частини Гуляйполя відкриває окупантам шлях до Дніпропетровської області. Головна проблема полягає у ландшафті.

Експерт наголошує, що без термінового будівництва потужних фортифікацій на відкритому полі стримати російську техніку на підходах до Дніпра буде дуже складно.

"Ці застереження наголошують на значенні стратегічної оборони в умовах посиленого тиску. Ситуація в регіоні вимагає пильної уваги та зусиль для забезпечення безпеки міст, які можуть опинитися під загрозою. Планування оборонних позицій та будівництво нових укріплень стають критично важливими для збереження контролю над цими територіями", – зазначив експерт.

Турбує обстановка у Запорізькій області

Експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк заявив в ефірі "Еспресо", що й справді турбує той факт, що російські війська нарощують активність у Запорізькій області та суміжні напрямки, що може свідчити про підготовку масштабної наступальної операції на Запоріжжі.

За словами експерта, найскладніша ситуація зараз спостерігається на гуляйпільському напрямі. Російські сили намагаються прорватися до Покровського та вже ведуть бої за Гуляйполе.

"Противник, маючи перевагу в живій силі та озброєнні, прорвав тактичну зону оборони на фронті близько 30 км. Це дозволяє говорити про підготовку подальшої наступальної операції у напрямку Запоріжжя", — зазначив Кевлюк.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ЗСУ відповіли, чи вдалося вибити ворога із Сумщини після нового прориву кордону.



