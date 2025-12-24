На какие большие города Путин готовит наступление: что определит 2026 год

За время полномасштабной войны против Украины российским войскам так и не удалось захватить ни один областной центр или крупный город, если не считать Мариуполь. Может ли в 2026 году Путин готовить наступление на какие-то из больших городов Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

На Покровске и Мирнограде Путин не остановится

Военный эксперт Игорь Романенко заявил, что Донецкая область остается эпицентром боевых действий, но угроза постепенно начинает переходить к крупным промышленным центрам Украины.

Эксперт отметил, что 2026 год может определить судьбу Запорожья и Днепра.

По мнению эксперта, оккупация Покровска и Мирнограда – это лишь вопрос времени. В настоящий момент основной задачей ВСУ является сохранение личного состава.

"Нам нужно думать, как оттуда выводить войска и максимально сохранить наших солдат. Нам нужно воевать дальше, укреплять линию обороны. Прежде всего – это Костянтиновка и Дружковка, а также еще большие города — Славянск и Краматорск, на которых сосредоточился противник", — замечает Игорь Романенко.

По его словам, особую тревогу вызывает продвижение врага на юге. Захват большей части Гуляйполя открывает оккупантам путь на Днепропетровскую область. Главная проблема заключается в ландшафте.

Эксперт подчеркивает, что без срочного строительства мощных фортификаций на открытом поле сдержать российскую технику на подходах к Днепру будет крайне сложно.

"Эти предостережения подчеркивают значение стратегической обороны в условиях усиленного давления. Ситуация в регионе требует пристального внимания и усилий для обеспечения безопасности городов, которые могут оказаться под угрозой. Планирование оборонительных позиций и возведение новых укреплений становятся критически важными для сохранения контроля над этими территориями", – отметил эксперт.

Беспокоит обстановка в Запорожской области

Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк заявил в эфире "Эспрессо", что и правда беспокоит тот факт, что российские войска наращивают активность в Запорожской области и смежных направлениях, что может свидетельствовать о подготовке масштабной наступательной операции на Запорожье.

По словам эксперта, самая сложная ситуация сейчас наблюдается на гуляйпольском направлении. Российские силы пытаются прорваться к Покровскому и уже ведут бои за Гуляйполе.

"Противник, имея преимущество в живой силе и вооружении, прорвал тактическую зону обороны на фронте около 30 км. Это позволяет говорить о подготовке дальнейшей наступательной операции в направлении Запорожья", — отметил Кевлюк.

