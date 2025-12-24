На какие большие города Путин готовит наступление: что определит 2026 год

Рубрики
За время полномасштабной войны против Украины российским войскам так и не удалось захватить ни один областной центр или крупный город, если не считать Мариуполь. Может ли в 2026 году Путин готовить наступление на какие-то из больших городов Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Военный эксперт Игорь Романенко заявил, что Донецкая область остается эпицентром боевых действий, но угроза постепенно начинает переходить к крупным промышленным центрам Украины.
Эксперт отметил, что 2026 год может определить судьбу Запорожья и Днепра.
По мнению эксперта, оккупация Покровска и Мирнограда – это лишь вопрос времени. В настоящий момент основной задачей ВСУ является сохранение личного состава.
По его словам, особую тревогу вызывает продвижение врага на юге. Захват большей части Гуляйполя открывает оккупантам путь на Днепропетровскую область. Главная проблема заключается в ландшафте.
Эксперт подчеркивает, что без срочного строительства мощных фортификаций на открытом поле сдержать российскую технику на подходах к Днепру будет крайне сложно.
Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк заявил в эфире "Эспрессо", что и правда беспокоит тот факт, что российские войска наращивают активность в Запорожской области и смежных направлениях, что может свидетельствовать о подготовке масштабной наступательной операции на Запорожье.
По словам эксперта, самая сложная ситуация сейчас наблюдается на гуляйпольском направлении. Российские силы пытаются прорваться к Покровскому и уже ведут бои за Гуляйполе.
