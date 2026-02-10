logo_ukra

Війна з Росією На які роки Росія планує напасти на НАТО: названо чіткий термін та умови
commentss НОВИНИ Всі новини

На які роки Росія планує напасти на НАТО: названо чіткий термін та умови

Росія готується до можливого зіткнення з НАТО, але здатність реалізувати ці плани залежить від того, як завершиться війна проти України

10 лютого 2026
Росія розглядає сценарій нападу на країни НАТО у 2025–2026 роках, однак реалізація таких планів напряму залежатиме від результатів переговорів щодо припинення війни проти України. Про це заявив глава Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін.

На які роки Росія планує напасти на НАТО: названо чіткий термін та умови

Напад Росії на НАТО

За його словами, у Москві розроблений план, який передбачає створення нових військових підрозділів і суттєве нарощування сил уздовж кордонів НАТО. Йдеться про збільшення чисельності російських військ у два–три рази порівняно з довоєнним рівнем.

Втім, естонська розвідка наголошує: ці наміри не є автоматичними. Ключовим фактором стане результат переговорів між Москвою, Вашингтоном і Києвом щодо припинення бойових дій. Саме вони визначать, чи зможе Кремль вивільнити ресурси, відновити армію та переорієнтуватися на нові напрямки.

Росін підкреслив, що навіть у разі формального завершення війни проти України Росія не відмовиться від довгострокової стратегії військового тиску на Захід. Навпаки — припинення бойових дій може дати їй час на перегрупування, навчання особового складу та відновлення техніки.

В естонській розвідці застерігають: ризик для НАТО зростатиме пропорційно тому, наскільки вигідними для Кремля будуть домовленості щодо України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Міністерстві закордонних справ Росії озвучили ключову умову Кремля, без виконання якої Москва не розглядає жодних мирних домовленостей з Україною.
Заступник глави МЗС РФ Александр Грушко заявив російським пропагандистським медіа, що так звані "гарантії безпеки для Росії" мають включати повну відмову України від перспективи членства в НАТО, заборону на розміщення іноземних військ на її території, а також запевнення, що Київ "не становитиме загрози" і не розглядатиметься як "плацдарм для боротьби з РФ".               



