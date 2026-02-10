На какие годы Россия планирует напасть на НАТО: названы четкие сроки и условия

Рубрики
Ткачова Марія
Россия рассматривает сценарий нападения на страны НАТО в 2025-2026 годах, однако реализация таких планов напрямую будет зависеть от результатов переговоров по прекращению войны против Украины. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин .
Нападение России на НАТО
По его словам, в Москве разработан план, предусматривающий создание новых военных подразделений и существенное наращивание сил вдоль границ НАТО. Речь идет об увеличении численности российских войск в два-три раза по сравнению с довоенным уровнем.
Впрочем, эстонская разведка отмечает: эти намерения не автоматически. Ключевым фактором станет результат переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом по прекращению боевых действий. Именно они определят, сможет ли Кремль высвободить ресурсы, восстановить армию и переориентироваться на новые направления.
Росин подчеркнул, что даже в случае формального завершения войны против Украины Россия не откажется от долгосрочной стратегии военного давления на Запад. Напротив, прекращение боевых действий может дать ей время на перегруппировку, обучение личного состава и восстановление техники.
В эстонской разведке предостерегают: риск для НАТО будет расти пропорционально тому, насколько выгодными для Кремля будут договоренности по Украине.