На какие годы Россия планирует напасть на НАТО: названы четкие сроки и условия

Россия готовится к возможному столкновению с НАТО, но способность реализовать эти планы зависит от того, как завершится война против Украины

10 февраля 2026, 21:35
Россия рассматривает сценарий нападения на страны НАТО в 2025-2026 годах, однако реализация таких планов напрямую будет зависеть от результатов переговоров по прекращению войны против Украины. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин .

Нападение России на НАТО

По его словам, в Москве разработан план, предусматривающий создание новых военных подразделений и существенное наращивание сил вдоль границ НАТО. Речь идет об увеличении численности российских войск в два-три раза по сравнению с довоенным уровнем.

Впрочем, эстонская разведка отмечает: эти намерения не автоматически. Ключевым фактором станет результат переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом по прекращению боевых действий. Именно они определят, сможет ли Кремль высвободить ресурсы, восстановить армию и переориентироваться на новые направления.

Росин подчеркнул, что даже в случае формального завершения войны против Украины Россия не откажется от долгосрочной стратегии военного давления на Запад. Напротив, прекращение боевых действий может дать ей время на перегруппировку, обучение личного состава и восстановление техники.

В эстонской разведке предостерегают: риск для НАТО будет расти пропорционально тому, насколько выгодными для Кремля будут договоренности по Украине.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Министерстве иностранных дел России озвучили ключевое условие Кремля, без выполнения которого Москва не рассматривает никаких мирных договоренностей с Украиной.
Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил российским пропагандистским медиа, что так называемые "гарантии безопасности для России" должны включать полный отказ Украины от перспективы членства в НАТО, запрет на размещение иностранных войск на ее территории, а также заверение, что Киев "не будет представлять угрозы" и не будет рассматриваться как "плацдарм для борьбы с РФ".



