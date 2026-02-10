«Без цього миру не буде»: що вимагає Росія

У Міністерстві закордонних справ Росії озвучили ключову умову Кремля, без виконання якої Москва не розглядає жодних мирних домовленостей з Україною.

Ультиматуми Росії щодо вступу України в НАТО

Заступник глави МЗС РФ Александр Грушко заявив російським пропагандистським медіа, що так звані "гарантії безпеки для Росії" мають включати повну відмову України від перспективи членства в НАТО, заборону на розміщення іноземних військ на її території, а також запевнення, що Київ "не становитиме загрози" і не розглядатиметься як "плацдарм для боротьби з РФ".

За словами Грушка, саме ці вимоги є "ключовим елементом досягнення домовленостей".

"Без цього жоден мирний договір неможливий", — заявив представник Кремля.

Водночас він визнав, що Захід наразі не реагує на такі ініціативи Москви. Особливе невдоволення в Кремлі, за його словами, викликає позиція Європейського Союзу, який не демонструє готовності обговорювати російські умови.

Грушко також зазначив, що Сполучені Штати не говорять про надання будь-яких "гарантій безпеки" для Росії.

Озвучені вимоги фактично повторюють ультиматуми, які Кремль висував ще до повномасштабного вторгнення, і зводяться до обмеження суверенного права України самостійно визначати власну безпекову та зовнішньополітичну орієнтацію.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Сполучені Штати начебто погоджуються вирішувати питання українських територій "на основі реалій, які склалися з урахуванням волевиявлення людей".