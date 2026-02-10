«Без цього миру не буде»: що вимагає Росія

Рубрики
У Міністерстві закордонних справ Росії озвучили ключову умову Кремля, без виконання якої Москва не розглядає жодних мирних домовленостей з Україною.
Ультиматуми Росії щодо вступу України в НАТО
Заступник глави МЗС РФ Александр Грушко заявив російським пропагандистським медіа, що так звані "гарантії безпеки для Росії" мають включати повну відмову України від перспективи членства в НАТО, заборону на розміщення іноземних військ на її території, а також запевнення, що Київ "не становитиме загрози" і не розглядатиметься як "плацдарм для боротьби з РФ".
За словами Грушка, саме ці вимоги є "ключовим елементом досягнення домовленостей".
"Без цього жоден мирний договір неможливий", — заявив представник Кремля.
Водночас він визнав, що Захід наразі не реагує на такі ініціативи Москви. Особливе невдоволення в Кремлі, за його словами, викликає позиція Європейського Союзу, який не демонструє готовності обговорювати російські умови.
Грушко також зазначив, що Сполучені Штати не говорять про надання будь-яких "гарантій безпеки" для Росії.
Озвучені вимоги фактично повторюють ультиматуми, які Кремль висував ще до повномасштабного вторгнення, і зводяться до обмеження суверенного права України самостійно визначати власну безпекову та зовнішньополітичну орієнтацію.