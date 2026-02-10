logo

Главная Новости Общество Война с Россией «Без этого мира не будет»: что требует Россия
commentss НОВОСТИ Все новости

«Без этого мира не будет»: что требует Россия

В Кремле снова выдвинули ультиматум в отношении Украины, заявив, что без отказа от НАТО и иностранных войск «ни один мирный договор невозможен»

10 февраля 2026, 21:21
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Министерстве иностранных дел России озвучили ключевое условие Кремля, без выполнения которого Москва не рассматривает никаких мирных договоренностей с Украиной.

«Без этого мира не будет»: что требует Россия

Ультиматумы России по вступлению Украины в НАТО

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил российским пропагандистским медиа, что так называемые "гарантии безопасности для России" должны включать полный отказ Украины от перспективы членства в НАТО, запрет на размещение иностранных войск на ее территории, а также заверение, что Киев "не будет представлять угрозы" и не будет рассматриваться как "плацдарм для борьбы с РФ".

По словам Грушка, именно эти требования являются ключевым элементом достижения договоренностей.

"Без этого ни один мирный договор невозможен", — заявил представитель Кремля.

В то же время, он признал, что Запад пока не реагирует на такие инициативы Москвы. Особое недовольство в Кремле, по его словам, вызывает позиция Европейского Союза, не демонстрирующего готовности обсуждать российские условия.

Грушко также отметил, что Соединенные Штаты не говорят о предоставлении каких-либо "гарантий безопасности" для России.

Озвученные требования фактически повторяют ультиматумы, выдвигаемые Кремлем еще до полномасштабного вторжения, и сводятся к ограничению суверенного права Украины самостоятельно определять собственную безопасность и внешнеполитическую ориентацию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты вроде бы соглашаются решать вопросы украинских территорий "на основе реалий, которые сложились с учетом волеизъявления людей".



Источник: https://gordonua.com/news/politics/mid-rf-nazval-uslovie-kremlja-bez-kotoroho-nikakoj-mirnyj-dohovor-nevozmozhen-1773352.html
