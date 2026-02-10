В Министерстве иностранных дел России озвучили ключевое условие Кремля, без выполнения которого Москва не рассматривает никаких мирных договоренностей с Украиной.

Ультиматумы России по вступлению Украины в НАТО

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил российским пропагандистским медиа, что так называемые "гарантии безопасности для России" должны включать полный отказ Украины от перспективы членства в НАТО, запрет на размещение иностранных войск на ее территории, а также заверение, что Киев "не будет представлять угрозы" и не будет рассматриваться как "плацдарм для борьбы с РФ".

По словам Грушка, именно эти требования являются ключевым элементом достижения договоренностей.

"Без этого ни один мирный договор невозможен", — заявил представитель Кремля.

В то же время, он признал, что Запад пока не реагирует на такие инициативы Москвы. Особое недовольство в Кремле, по его словам, вызывает позиция Европейского Союза, не демонстрирующего готовности обсуждать российские условия.

Грушко также отметил, что Соединенные Штаты не говорят о предоставлении каких-либо "гарантий безопасности" для России.

Озвученные требования фактически повторяют ультиматумы, выдвигаемые Кремлем еще до полномасштабного вторжения, и сводятся к ограничению суверенного права Украины самостоятельно определять собственную безопасность и внешнеполитическую ориентацию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты вроде бы соглашаются решать вопросы украинских территорий "на основе реалий, которые сложились с учетом волеизъявления людей".