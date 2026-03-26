На зустрічі російського диктатора Володимира путіна з підприємцями пролунали скарги на серйозні проблеми для бізнесу через обмеження мобільного інтернету, однак ця тема залишилася без відповіді.

Путін ігнорує питання інтернету в Росії

Як повідомляють ЗМІ, питання підняв глава Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін.

За його словами, обмеження мобільного інтернету суттєво ускладнює роботу як бізнесу, так і звичайних громадян. Він зазначив, що підприємці розуміють зв’язок таких заходів із питаннями безпеки, однак сподіваються на більш збалансоване рішення.

Під час виступу Шохін продемонстрував слайд, згідно з яким близько 40% російських компаній не можуть повноцінно функціонувати без мобільних технологій.

Втім, у своєму виступі Володимир Путін не прокоментував проблему. Він зосередився на темах економічного розвитку та суверенітету.

Журналісти також звернули увагу, що президент Росії провів на заході лише близько 35 хвилин, що значно менше, ніж у попередні роки, коли такі зустрічі тривали до двох годин.

Крім того, він не відповідав на запитання ні з боку учасників залу, ні від модератора.

Експерти зазначають, що ситуація може свідчити про зростання дистанції між владою та бізнесом у Росії, а також про небажання публічно обговорювати чутливі питання, пов’язані з обмеженнями в інформаційному просторі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в ійськовий та командир підрозділу Максим Жорін висловив підтримку новим законодавчим змінам, які передбачають обов’язкове проходження військової служби для чоловіків, що планують працювати в державних органах.

За його словами, така норма є правильною і логічною, особливо в умовах війни, адже державну службу мають обіймати люди, які розуміють ціну оборони країни.

