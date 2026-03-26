На какой вопрос Путин затруднился ответить

На встрече российского диктатора Владимира Путина с предпринимателями прозвучали жалобы на серьезные проблемы для бизнеса из-за ограничения мобильного интернета, однако эта тема осталась без ответа.

Путин игнорирует вопросы интернета в России

Как сообщают СМИ, вопрос поднял глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин .

По его словам, ограничение мобильного интернета существенно усложняет работу как бизнеса, так и обычных граждан. Он отметил, что предприниматели понимают связь таких мер с вопросами безопасности, однако надеются на более сбалансированное решение.

В ходе выступления Шохин продемонстрировал слайд, согласно которому около 40% российских компаний не могут полноценно функционировать без мобильных технологий.

Впрочем, в своем выступлении Владимир Путин не прокомментировал проблему. Он сконцентрировался на темах экономического развития и суверенитета.

Журналисты также обратили внимание, что президент России провел на мероприятии всего около 35 минут, что значительно меньше, чем в предыдущие годы, когда подобные встречи длились до двух часов.

Кроме того, он не отвечал на вопросы ни со стороны участников зала, ни модератора.

Эксперты отмечают, что ситуация может свидетельствовать о растущей дистанции между властью и бизнесом в России, а также о нежелании публично обсуждать чувствительные вопросы, связанные с ограничениями в информационном пространстве.

