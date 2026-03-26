«Без цього не буде сенсу»: жорстка заява Максима Жоріна

Військовий та командир підрозділу Максим Жорін висловив підтримку новим законодавчим змінам, які передбачають обов’язкове проходження військової служби для чоловіків, що планують працювати в державних органах.

Максим Жорін про обовʼязкову службу в армії

За його словами, така норма є правильною і логічною, особливо в умовах війни, адже державну службу мають обіймати люди, які розуміють ціну оборони країни.

Водночас Жорін зазначив, що, за його інформацією, ця вимога почне діяти не раніше ніж через рік після завершення або скасування воєнного стану.

Окрім цього, він запропонував закріпити на законодавчому рівні пріоритетне право ветеранів війни на зайняття посад у державній службі. Йдеться про випадки, коли кандидати проходять конкурс і відповідають професійним вимогам.

На його думку, це стало б реальним проявом поваги та вдячності держави до учасників бойових дій.

Також Жорін звернув увагу на проблему зловживань у системі документів і статусів. Він наголосив, що продаж довідок, посвідчень та інших документів підриває довіру до будь-яких реформ і нівелює їхню ефективність.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Верховна Рада України ухвалила закон №13347, який передбачає реформу системи підготовки громадян до національного спротиву, а також запроваджує нові вимоги для чоловіків, які планують працювати на державній службі.

Як повідомляє парламент, документ спрямований на вдосконалення законодавства у сфері оборони та формування у громадян необхідних знань і навичок для захисту країни. Зокрема, одним із ключових нововведень є вимога проходження військової служби для чоловіків, які претендують на посади в державних органах. Закон також передбачає створення спеціалізованих центрів підготовки, де громадяни зможуть проходити практичні заняття. Йдеться про стрілецьку підготовку на полігонах Збройних сил України, сертифікованих стрільбищах, а також використання сучасних тренажерів.

