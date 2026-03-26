«Без этого не будет смысла»: жесткое заявление Максима Жорина

Военный и командир подразделения Максим Жорин выразил поддержку новым законодательным изменениям, предусматривающим обязательное прохождение военной службы для мужчин, планирующих работать в государственных органах.

Максим Жорин об обязательной службе в армии

По его словам, такая норма является правильной и логичной, особенно в условиях войны, ведь государственную службу должны занимать люди, понимающие цену обороны страны.

В то же время Жорин отметил, что, по его информации, это требование начнет действовать не ранее чем через год после завершения или отмены военного положения.

Кроме того, он предложил закрепить на законодательном уровне приоритетное право ветеранов войны на занятие должностей в государственной службе. Речь идет о случаях, когда кандидаты проходят конкурс и отвечают профессиональным требованиям.

По его мнению, это стало бы реальным проявлением уважения и признательности государства к участникам боевых действий.

Также Жорин обратил внимание на проблему злоупотреблений в системе документов и статусов. Он подчеркнул, что продажа справок, удостоверений и других документов подрывает доверие к любым реформам и нивелирует их эффективность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Верховная Рада Украины приняла закон №13347, предусматривающий реформу системы подготовки граждан к национальному сопротивлению, а также вводит новые требования для мужчин, которые планируют работать на государственной службе.

Как сообщает парламент, документ направлен на усовершенствование законодательства в сфере обороны и формирования у граждан необходимых знаний и навыков для защиты страны. В частности, одним из ключевых новшеств является требование прохождения военной службы для мужчин, претендующих на должности в государственных органах. Закон предусматривает создание специализированных центров подготовки, где граждане смогут проходить практические занятия. Речь идет о стрелковой подготовке на полигонах Вооруженных сил Украины, сертифицированных стрельбищах, а также использовании современных тренажеров.

