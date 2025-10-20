logo_ukra

На Україну може чекати поганий сценарій саміту в Будапешті: заява Зеленського
НОВИНИ

На Україну може чекати поганий сценарій саміту в Будапешті: заява Зеленського

Президент нагадав, що він був би готовий взяти участь у саміті у Будапешті, якщо його запросять

20 жовтня 2025, 11:19
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна припускає, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у Будапешті закінчиться "поганим сценарієм" для Києва. Як повідомляє портал "Коментарі", про це під час зустрічі з представниками мас-медіа заявив президент Володимир Зеленський.

На Україну може чекати поганий сценарій саміту в Будапешті: заява Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Зокрема президент знову заявив, що був би готовий взяти участь у саміті, якщо його запросять.

"Якщо це буде запрошення у форматі, коли ми зустрічаємося втрьох. Або shuttle diplomacy (човникова дипломатія, — ред.): президент Трамп зустрічається з Путіним, і президент Трамп зустрічається зі мною. То в тому чи іншому форматі ми погодимося", — зазначив український лідер.

При цьому Володимир Зеленський не виключає, що зустріч у Будапешті може піти за "поганим сценарієм". Наприклад, що Трамп та Путін спробують домовитися за спиною та висунути неприйнятні умови для України.

"Навіть, коли здається, що ви в глухому куті, — він ще не настільки глухий. Друга історія — ніколи не треба робити нічого поганого для свого будинку. І це пріоритет. Якщо конфігурація, де Америка посередині, — це одна історія. А якщо конфігурація така, що тиск тільки на Україну, — ніхто не вийде переможцем.

Він також додав, що європейські лідери підтримують його позицію. Цього тижня мають відбутися переговори із європейськими партнерами. Президент не виключив, що високопосадовці з Європи можуть приїхати до Києва. Можливо також бути зустріч із наближеними до Трампу високопосадовцями.

Зазначимо, під час цього ж спілкування з журналістами Володимир Зеленський зазначив, що Кремль все ще стоїть на тих позиціях, що Київ має вивести свої війська з Донецької та Луганської областей. Але з боку президента США Дональда Трампа немає жодного тиску щодо цього питання.



