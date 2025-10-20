На Україну може чекати поганий сценарій саміту в Будапешті: заява Зеленського

Рубрики
Кравцев Сергей
Україна припускає, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у Будапешті закінчиться "поганим сценарієм" для Києва. Як повідомляє портал "Коментарі", про це під час зустрічі з представниками мас-медіа заявив президент Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Зокрема президент знову заявив, що був би готовий взяти участь у саміті, якщо його запросять.
При цьому Володимир Зеленський не виключає, що зустріч у Будапешті може піти за "поганим сценарієм". Наприклад, що Трамп та Путін спробують домовитися за спиною та висунути неприйнятні умови для України.
Він також додав, що європейські лідери підтримують його позицію. Цього тижня мають відбутися переговори із європейськими партнерами. Президент не виключив, що високопосадовці з Європи можуть приїхати до Києва. Можливо також бути зустріч із наближеними до Трампу високопосадовцями.
Зазначимо, під час цього ж спілкування з журналістами Володимир Зеленський зазначив, що Кремль все ще стоїть на тих позиціях, що Київ має вивести свої війська з Донецької та Луганської областей. Але з боку президента США Дональда Трампа немає жодного тиску щодо цього питання.