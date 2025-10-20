Украину может ждать плохой сценарий саммита в Будапеште: заявление Зеленского

Рубрики
Кравцев Сергей
Украина допускает, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште закончится "плохим сценарием" для Киева. Как передает портал "Комментарии", об этом во время встречи с представителями масс-медиа заявил президент Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
В частности, президент снова заявил, что был бы готов принять участие в саммите, если его пригласят.
При этом Владимир Зеленский не исключает, что встреча в Будапеште может пойти по "плохому сценарию". Например, что Трамп и Путин попытаются договориться за спиной и выдвинуть неприемлемые условия для Украины.
Он также добавил, что европейские лидеры поддерживают его позицию. На этой неделе должны состояться переговоры с европейскими партнерами. Президент не исключил, что высокопоставленные гости с Европы могут приехать в Киев. Возможно также быть встреча с приближенными к Трампу высокопоставленными чиновниками.
Отметим, в ходе этого же общения с журналистами Владимир Зеленский отметил, что Кремль все еще стоит на тех позициях, что Киев должен вывести свои войска из Донецкой и Луганской областей. Но со стороны президента США Дональда Трампа нет никакого давления в этом вопросе.