Украину может ждать плохой сценарий саммита в Будапеште: заявление Зеленского
Украину может ждать плохой сценарий саммита в Будапеште: заявление Зеленского

Президент напомнил, что он был бы готов принять участие в саммите в Будапеште, если его пригласят

20 октября 2025, 11:19
Автор:
Кравцев Сергей

Украина допускает, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште закончится "плохим сценарием" для Киева. Как передает портал "Комментарии", об этом во время встречи с представителями масс-медиа заявил президент Владимир Зеленский.

Украину может ждать плохой сценарий саммита в Будапеште: заявление Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

В частности, президент снова заявил, что был бы готов принять участие в саммите, если его пригласят.

"Если это будет приглашение в формате, когда мы встречаемся втроем. Или shuttle diplomacy (челночная дипломатия, — ред.): президент Трамп встречается с Путиным, и президент Трамп встречается со мной. То в том или ином формате, мы согласимся", — отметил украинский лидер.

При этом Владимир Зеленский не исключает, что встреча в Будапеште может пойти по "плохому сценарию". Например, что Трамп и Путин попытаются договориться за спиной и выдвинуть неприемлемые условия для Украины.

"Даже, когда кажется, что вы в тупике, — он еще не настолько глухой. Вторая история — никогда не надо делать ничего плохого для своего дома. И это приоритет. Если конфигурация, где Америка посередине, — это одна история. А если конфигурация такая, что давление только на Украину, — никто не выйдет победителем. Мы не дадим победу русским", — заверил Зеленский.

Он также добавил, что европейские лидеры поддерживают его позицию. На этой неделе должны состояться переговоры с европейскими партнерами. Президент не исключил, что высокопоставленные гости с Европы могут приехать в Киев. Возможно также быть встреча с приближенными к Трампу высокопоставленными чиновниками.

Отметим, в ходе этого же общения с журналистами Владимир Зеленский отметил, что Кремль все еще стоит на тех позициях, что Киев должен вывести свои войска из Донецкой и Луганской областей. Но со стороны президента США Дональда Трампа нет никакого давления в этом вопросе.



