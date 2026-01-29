logo_ukra

Війна з Росією На Україну чекають три найважчі тижні: на Заході зробили тривожну заяву
На Україну чекають три найважчі тижні: на Заході зробили тривожну заяву

Reuters пише про те, що енергосистема працює на межі можливостей після російських атак, а температура може впасти нижче -20°C

29 січня 2026, 08:44
Найближчі три тижні стануть особливо складними для українців через різке похолодання та серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок інтенсивних російських атак. Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційні прогнози та заяви українських посадовців.

На Україну чекають три найважчі тижні: на Заході зробили тривожну заяву

Вимкнення опалення. Фото: з відкритих джерел

За даними синоптиків, уже наступного тижня на півночі та сході країни температура повітря може опуститися нижче -20°C, що створить додаткове навантаження на енергосистему, яка й без того працює в аварійному режимі.

Голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус визнав, що період буде складним, але обмеженим у часі. За його словами, після трьох тижнів ситуація може поступово стабілізуватися завдяки потеплінню та зростанню генерації сонячної енергії через збільшення світлового дня.

Попри ознаки прогресу в мирних переговорах, Росія посилила удари по енергетичних об’єктах за межами лінії фронту. Два масовані ракетно-дронові удари по Києву в січні залишили без електрики близько мільйона людей, а понад шість тисяч багатоквартирних будинків — без опалення. Після тривалих ремонтів близько 700 будівель у столиці досі не підключені до тепла.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, станом на середу без електропостачання залишаються 610 тисяч київських домогосподарств. Схожі проблеми фіксують у Харкові, Чернігові, Сумах та інших регіонах, де запроваджують аварійні відключення та обмеження для промисловості.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що цієї зими пошкоджена енергосистема покриває лише близько 60% потреб країни. Утримувати баланс вдається завдяки імпорту електроенергії з ЄС та вимушеним відключенням.

Читайте також на порталі "Коментарі" — киян чекає треш: чому не варто чекати на стабільні графіки відключень.




Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/ukrainians-face-tough-weeks-russia-targets-power-sector-during-freeze-2026-01-28/
