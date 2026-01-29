Украину ждут три тяжелые недели: на Западе сделали тревожное заявление

Ближайшие три недели станут особенно сложными для украинцев из-за резкого похолодания и серьезных повреждений энергетической инфраструктуры в результате интенсивных российских атак. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные прогнозы и заявления украинских чиновников.

Отключение отопления. Фото: из открытых источников

По данным синоптиков, уже на следующей неделе на севере и востоке страны температура воздуха может опуститься ниже -20°C, что создаст дополнительную нагрузку и без того работающую в аварийном режиме энергосистему.

Глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус признал, что период будет сложным, но ограниченным во времени. По его словам, после трех недель ситуация может постепенно стабилизироваться благодаря потеплению и росту генерации солнечной энергии из-за увеличения светового дня.

Несмотря на признаки прогресса в мирных переговорах, Россия усилила удары по энергетическим объектам вне линии фронта. Два массированных ракетно-дроновых удара по Киеву в январе оставили без электричества около миллиона человек, а более шести тысяч многоквартирных домов — без отопления. После длительных ремонтов около 700 зданий в столице до сих пор не подключены к теплу.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на среду без электроснабжения остаются 610 тысяч киевских домохозяйств. Схожие проблемы фиксируют в Харькове, Чернигове, Сумах и других регионах, где вводятся аварийные отключения и ограничения для промышленности.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что этой зимой поврежденная энергосистема покрывает всего около 60% потребностей страны. Удерживать баланс удается благодаря импорту электроэнергии из ЕС и вынужденным отключениям.

