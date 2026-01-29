Киян чекає треш: чому не варто чекати на стабільні графіки відключень

Рубрики
Кравцев Сергей
Незважаючи на те, що Росія не відмовилася від спроб знищити нашу енергосистему, вже зараз багато енергетик дають невтішний прогноз, натякаючи на те, що складнощі з електрикою надовго. Зокрема, одна із найскладніших ситуацій у Києві. Чому не варто чекати на стабільні графіки відключень? Чи вдасться покращити ситуацію до наступного опалювального сезону? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.
Вимкнення світла. Фото: із відкритих джерел
Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський заявив, що Україну незабаром повернуться сильні морози, тому слід бути готовими до нових ударів росіян з енергетики. Громадянам, зокрема мешканцям Києва, не варто чекати на повернення стабільних графіків найближчим часом.
Він наголосив, що зараз необхідно приділити час максимально підготовці до ударів.
Щодо когенераційних установок, які планує встановлювати влада у Києві для компенсації втрат генерації після пошкодження теплоелектроцентралів, за його словами, технічно неможливо без комплексної термомодернізації та капітального ремонту забудови 70-90 років замінити все на нові установки.
Крім цього, за словами експерта, однозначно потрібно дозволити встановлення аварійних дахових та прибудинкових сонячних та газових електростанцій.
Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що проблеми з подачею тепла на Троєщині та Дніпровському районі Києва величезні, а наведені дані мером столиці Володимиром Кличком є приблизними.
Він пояснив, що реєстру будинків, які постраждали після всіх розривів батарей, коли воду зливали, а потім подавали, немає. Експерт зазначив, що орієнтовну кількість назвали, але реальних цифр по Києву ніхто не збирав.
