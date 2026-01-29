Киян чекає треш: чому не варто чекати на стабільні графіки відключень

Незважаючи на те, що Росія не відмовилася від спроб знищити нашу енергосистему, вже зараз багато енергетик дають невтішний прогноз, натякаючи на те, що складнощі з електрикою надовго. Зокрема, одна із найскладніших ситуацій у Києві. Чому не варто чекати на стабільні графіки відключень? Чи вдасться покращити ситуацію до наступного опалювального сезону? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Вимкнення світла. Фото: із відкритих джерел

Наразі потрібно готуватися до можливого повернення морозів

Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський заявив, що Україну незабаром повернуться сильні морози, тому слід бути готовими до нових ударів росіян з енергетики. Громадянам, зокрема мешканцям Києва, не варто чекати на повернення стабільних графіків найближчим часом.

"Зараз потрібно готуватися до можливого повернення морозів, а з ними — до ударів росіян. Включно з розподільними вузлами АЕС. Потрібно накопичувати воду і замовляти газ. Відновлення стабільних графіків не варто очікувати і покладатися на них", — сказав експерт.

Він наголосив, що зараз необхідно приділити час максимально підготовці до ударів.

Щодо когенераційних установок, які планує встановлювати влада у Києві для компенсації втрат генерації після пошкодження теплоелектроцентралів, за його словами, технічно неможливо без комплексної термомодернізації та капітального ремонту забудови 70-90 років замінити все на нові установки.

"Однак можна значно підвищити стійкість роботи комунальних служб та об'єктів критичної інфраструктури за рахунок когенераційних установок від 0,5 до 10 МВт і більше, коли електроенергія спрямовується на підтримку водопостачання та водовідведення, а тепло – на конкретні комунальні об'єкти", – зазначив Закревський.

Крім цього, за словами експерта, однозначно потрібно дозволити встановлення аварійних дахових та прибудинкових сонячних та газових електростанцій.

Проблема серйозніша, ніж багатьом здається

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що проблеми з подачею тепла на Троєщині та Дніпровському районі Києва величезні, а наведені дані мером столиці Володимиром Кличком є приблизними.

"І на Троєщині, і в Дніпровському районі величезні проблеми з подачею тепла. Я можу сказати, що тепла в деяких будинках Києва не буде не те що в цьому, а й в наступному опалювальному сезоні. Сьогодні Кличко назвав 968 будинків, які наразі знаходяться без тепла, опалення, води та світла. Але я гарантую, що це дуже орієнтовна цифра", — заявив Попенко.

Він пояснив, що реєстру будинків, які постраждали після всіх розривів батарей, коли воду зливали, а потім подавали, немає. Експерт зазначив, що орієнтовну кількість назвали, але реальних цифр по Києву ніхто не збирав.

"Проблема серйозніша, людям треба буде думати, хто куди може виїхати", — зазначив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи можлива у Києві гуманітарна катастрофа: скільки триватиме відновлення ТЕЦ.



