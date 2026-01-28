Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Удары по украинской энергетике стали настолько болезненными, что энергетики до сих пор пытаются исправить ситуацию, ведь до сих пор ситуация в энергетике довольно сложная. Едва ли не самой сложной остается ситуация в Киеве. Возможна ли в Киеве гуманитарная катастрофа? Сколько будет продолжаться восстановление ТЭЦ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Отопление в домах украинцев. Фото: из открытых источников
Руководитель Совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев отметил, что соответствующие службы проводят все необходимые работы, в частности в Киеве.
Эксперт говорит, что по разным оценкам, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 не будут способны на теплогенерацию и электрогенерацию в полном объеме до марта этого года. Возобновление работы станций может занять более месяца.
Он также предположил, что результаты ремонтов киевских ТЭЦ украинцы существенно ощутят уже в следующем отопительном периоде.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал "24 Каналу", что на сегодняшний день в Киеве нет гуманитарной катастрофы.
Александр Харченко отметил, что если у кого есть хорошее здание с автономным отоплением, самостоятельным обеспечением водой, есть возможность переехать у него на этот период, то лучше это сделать. Это снизит нагрузку на городскую энергосистему, которая сейчас переживает очень сложное время. Если есть возможность, то лучше перейти в автономный режим на время.
Читайте также на портале "Комментарии" – когда мы можем дойти до блэкаута: уже возникла новая угроза энергетике.