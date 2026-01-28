Удары по украинской энергетике стали настолько болезненными, что энергетики до сих пор пытаются исправить ситуацию, ведь до сих пор ситуация в энергетике довольно сложная. Едва ли не самой сложной остается ситуация в Киеве. Возможна ли в Киеве гуманитарная катастрофа? Сколько будет продолжаться восстановление ТЭЦ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Отопление в домах украинцев. Фото: из открытых источников

Результаты ремонтов киевских ТЭЦ украинцы существенно ощутят уже во время следующего отопительного периода

Руководитель Совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев отметил, что соответствующие службы проводят все необходимые работы, в частности в Киеве.

Эксперт говорит, что по разным оценкам, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 не будут способны на теплогенерацию и электрогенерацию в полном объеме до марта этого года. Возобновление работы станций может занять более месяца.

"Не всегда можно все быстро восстановить. Если говорим о теплоэлектроцентрале, то это займет месяцы…" – заявил эксперт.

Он также предположил, что результаты ремонтов киевских ТЭЦ украинцы существенно ощутят уже в следующем отопительном периоде.

"В настоящее время задействованы так называемые аварийные схемы, которые просчитывают давление по столице. "Поэтому тепло будет, но не в таких больших объемах, как раньше", – добавил Игнатьев.

Важно уменьшить нагрузку на городскую энергосистему

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал "24 Каналу", что на сегодняшний день в Киеве нет гуманитарной катастрофы.

Александр Харченко отметил, что если у кого есть хорошее здание с автономным отоплением, самостоятельным обеспечением водой, есть возможность переехать у него на этот период, то лучше это сделать. Это снизит нагрузку на городскую энергосистему, которая сейчас переживает очень сложное время. Если есть возможность, то лучше перейти в автономный режим на время.

"Между 9 января и этим моментом мы прошли по пределу техногенной катастрофы. Но на секунду представим, что в минус 20 Киев полностью лишен тепла, нет надежды, что оно вернется, нет происходящего электричества? Десятки тысяч замерзших, люди, пытающиеся выбраться из города, паника и все, что с этим связано. Я не вижу сейчас такого. Есть строгое настроение многих людей, что "мы им не сдадимся, мы устоим", – подчеркнул он.

