Коли ми можемо дійти до блекауту: вже виникла нова загроза енергетиці

Росія продовжує цілеспрямовано знищувати енергетику України. В якому випадку ми зіткнемося з реальним блекаутом? Чому можуть також виникнути проблеми з видобутком газу? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Блекаут. Фото: із відкритих джерел

Україна має наростити кількість коштів ППО

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев заявив, якщо Україна не зможе наростити кількість коштів ППО і не введе в експлуатацію якомога більшого обсягу додаткової генерації, рано чи пізно в енергетиці може статися справжній блекаут.

"Дві умови. Перша — збільшення кількості ППО та засобів ураження для неї. Друге: введення в експлуатацію якнайшвидше нової потужності... Якщо першого не буде, а другим не займатимуться, то можливо все", — зазначив експерт.

Він не виключив, що ситуація у такому разі може дійти до блекауту.

"Я не хочу згадувати слово блекаут, але є проблема", — додав він.

За його словами, для вирішення цього питання уряд має стимулювати бізнес не лише забезпечувати себе електроенергією, а й підключати свої установки до енергосистеми задля забезпечення інших.

Експерт також пояснив складну ситуацію в енергетиці, яка сталася 23 січня, коли аварійні відключення світла запровадили одразу у більш ніж 10 областях.

За його словами, це сталося через те, що одразу два енергоблоки Рівненської АЕС було виведено в аварійний ремонт. Такі випадки трапляються через наслідки періодичного зниження потужності енергоблоків, що трапляється під час російських атак на підстанції "Укренерго".

Ми ризикуємо спровокувати поглиблення енергетичної кризи

Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський заявив, що з 22 січня виїзд ремонтних бригад сервісних компаній на свердловини, що видобувають газ на території України, обмежений через бюрократичний колапс у Міністерстві енергетики.

За його словами, видобуток газу опинився під загрозою через бюрократичну паузу у процесі бронювання працівників. Йдеться про нафтогазосервісні компанії, які на постійній основі виконують роботи на об'єктах "Укрнафти", "Укргазвидобування" та інших добувних підприємств України.

Закревський зазначає, що сьогодні склалася критична ситуація: профільна комісія з питань бронювання не проводить засідань, внаслідок чого підприємства втрачають статус критично важливих. Як повідомляється, в однієї з компаній термін дії такого статусу вже минув, ще у трьох — спливає найближчими днями або протягом наступного місяця.

Експерт вважає, що наслідки цієї ситуації є критичними, бо за відсутності належного правового захисту фахівці відмовляються виїжджати на об'єкти видобутку.

"В умовах, коли газ із родовищ прямує безпосередньо до споживачів, зупинка сервісних робіт призведе до негайного падіння обсягів видобутку. Ми ризикуємо спровокувати поглиблення енергетичної кризи через адміністративну тяганину", — зазначає фахівець.

