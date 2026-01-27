Когда мы можем дойти до блэкаута: уже появилась новая угроза энергетике

Россия продолжает целенаправленно уничтожать энергетику Украины. В какой случает мы столкнемся с реальным блэкаутом? Почему могут также появиться проблемы с добычей газа? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Блекаут. Фото: из открытых источников

Украина должна нарастить количество средств ПВО

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев заявил, если Украина не сможет нарастить количество средств ПВО и не введет в эксплуатацию как можно больший объем дополнительной генерации, рано или поздно в энергетике может произойти настоящий блэкаут.

"Два условия. Первое — увеличение количества ПВО и средств поражения для нее. Второе: ввод в эксплуатацию как можно скорее новой мощности... Если первого не будет, а вторым не будут заниматься, то возможно все", — отметил эксперт.

Он не исключил, что ситуация в таком случае может дойти до блэкаута.

"Я не хочу упоминать слово блэкаут, но есть проблема", — добавил он.

По его словам, для решения этого вопроса правительство должно стимулировать бизнес не только обеспечивать себя электроэнергией, но и подключать свои установки к энергосистеме для обеспечения других.

Эксперт также объяснил сложную ситуацию в энергетике, которая произошла 23 января, когда аварийные отключения света ввели сразу в более чем 10 областях.

По его словам, это произошло из-за того, что сразу два энергоблока Ровенской АЭС были выведены в аварийный ремонт. Такие случаи происходят из-за последствий периодического снижения мощности энергоблоков, что случается во время российских атак на подстанции "Укрэнерго".

Мы рискуем спровоцировать углубление энергетического кризиса

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский заявил, что с 22 января выезд ремонтных бригад сервисных компаний на скважины, добывающие газ на территории Украины, ограничен из-за бюрократического коллапса в Министерстве энергетики.

По его словам, добыча газа оказалась под угрозой из-за бюрократической паузы в процессе бронирования работников. Речь идет о нефтегазосервисных компаниях, которые на постоянной основе выполняют работы на объектах "Укрнафты", "Укргаздобыча" и других добывающих предприятий Украины.

Закревский отмечает, что сегодня сложилась критическая ситуация: профильная комиссия по вопросам бронирования не проводит заседаний, в результате чего предприятия теряют статус критически важных. Как сообщается, у одной из компаний срок действия такого статуса уже истек, еще у трех — истекает в ближайшие дни или в течение следующего месяца.

Эксперт считает, что последствия этой ситуации критические, потому что при отсутствии надлежащей правовой защиты специалисты отказываются выезжать на объекты добычи.

"В условиях, когда газ с месторождений направляется непосредственно к потребителям, остановка сервисных работ приведет к немедленному падению объемов добычи. Мы рискуем спровоцировать углубление энергетического кризиса из-за административных проволочек", − отмечает специалист.

