Когда мы можем дойти до блэкаута: уже появилась новая угроза энергетике

Кравцев Сергей
Россия продолжает целенаправленно уничтожать энергетику Украины. В какой случает мы столкнемся с реальным блэкаутом? Почему могут также появиться проблемы с добычей газа? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Блекаут. Фото: из открытых источников
Энергетический эксперт Геннадий Рябцев заявил, если Украина не сможет нарастить количество средств ПВО и не введет в эксплуатацию как можно больший объем дополнительной генерации, рано или поздно в энергетике может произойти настоящий блэкаут.
Он не исключил, что ситуация в таком случае может дойти до блэкаута.
По его словам, для решения этого вопроса правительство должно стимулировать бизнес не только обеспечивать себя электроэнергией, но и подключать свои установки к энергосистеме для обеспечения других.
Эксперт также объяснил сложную ситуацию в энергетике, которая произошла 23 января, когда аварийные отключения света ввели сразу в более чем 10 областях.
По его словам, это произошло из-за того, что сразу два энергоблока Ровенской АЭС были выведены в аварийный ремонт. Такие случаи происходят из-за последствий периодического снижения мощности энергоблоков, что случается во время российских атак на подстанции "Укрэнерго".
Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский заявил, что с 22 января выезд ремонтных бригад сервисных компаний на скважины, добывающие газ на территории Украины, ограничен из-за бюрократического коллапса в Министерстве энергетики.
По его словам, добыча газа оказалась под угрозой из-за бюрократической паузы в процессе бронирования работников. Речь идет о нефтегазосервисных компаниях, которые на постоянной основе выполняют работы на объектах "Укрнафты", "Укргаздобыча" и других добывающих предприятий Украины.
Закревский отмечает, что сегодня сложилась критическая ситуация: профильная комиссия по вопросам бронирования не проводит заседаний, в результате чего предприятия теряют статус критически важных. Как сообщается, у одной из компаний срок действия такого статуса уже истек, еще у трех — истекает в ближайшие дни или в течение следующего месяца.
Эксперт считает, что последствия этой ситуации критические, потому что при отсутствии надлежащей правовой защиты специалисты отказываются выезжать на объекты добычи.
