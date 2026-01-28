Удари по українській енергетиці стали настільки болючими, що енергетики досі намагаються виправити ситуацію, адже досі ситуація в енергетиці є доволі складною. Чи не найскладнішою залишається ситуація у Києві. Чи можлива в Києві гуманітарна катастрофа? Скільки триватиме відновлення ТЕЦ? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Опалення у будинках українців. Фото: з відкритих джерел

Результати ремонтів київських ТЕЦ українці суттєво відчують уже під час наступного опалювального періоду

Керівник Ради української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв зазначив, що наразі відповідні служби проводять усі необхідні роботи, зокрема в Києві.

Експерт говорить, що за різними оцінками, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 не будуть здатні на теплогенерацію та електрогенерацію в повному обсязі до березня цього року. Відновлення роботи станцій може зайняти понад місяць.

"Не завжди можна все швидко відновити. Якщо говоримо про теплоелектроцентралі, то це займе місяці…" – заявив експерт.

Він також припустив, що результати ремонтів київських ТЕЦ українці суттєво відчують уже під час наступного опалювального періоду.

"Наразі задіяно так звані аварійні схеми, що прораховують тиск по столиці. "Тому тепло буде, але не в таких великих об'ємах, як раніше", – додав Ігнатьєв.

Важливо зменшити навантаження на міську енергосистему

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів "24 Каналу", що станом на зараз у Києві немає гуманітарної катастрофи.

Олександр Харченко зазначив, що якщо у когось є гарний будинок з автономним опаленням, самостійним забезпеченням водою, є можливість переїхати у нього на цей період, то краще це зробити. Це зменшить навантаження на міську енергосистему, яка зараз переживає дуже складний час. Якщо є можливість, то краще перейти в автономний режим на певний час.

"Між 9 січня та цим моментом ми пройшли по межі техногенної катастрофи. Але на секунду уявимо, що у мінус 20 Київ повністю позбавлений тепла, немає надії, що воно повернеться, немає електрики, що відбувалося б? Десятки тисяч замерзлих, люди, які намагаються вибратися з міста, паніка і все, що з цим пов'язано. Я не бачу зараз такого. Є суворий настрій багатьох людей, що "ми їм не здамося, ми вистоїмо", – підкреслив він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — коли ми можемо дійти до блекауту: вже виникла нова загроза енергетиці.