Киевлян ждет трэш: почему не стоит ждать стабильных графиков отключений

Несмотря на то, что Россия не отказалась от попыток уничтожить нашу энергосистему, уже сейчас многие энергетики дают неутешительный прогноз, намекая на то, что сложности с электричеством надолго. В частности, одна из самых сложных ситуаций в Киеве. Почему не стоит ждать стабильных графиков отключений? Удастся ли улучшить ситуацию к следующему отопительному сезону? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Сейчас нужно готовиться к возможному возвращению морозов

Замдиректора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский заявил, что Украину вскоре вернутся сильные морозы, поэтому следует быть готовыми к новым ударам россиян по энергетике. Гражданам, в частности жителям Киева, не стоит ждать возвращения стабильных графиков в ближайшее время.

"Сейчас нужно готовиться к возможному возвращению морозов, а с ними — к ударам россиян. Включая распределительные узлы АЭС. Нужно накапливать воду и заказывать газ. Восстановления стабильных графиков не стоит ожидать и полагаться на них", — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо уделить время максимально подготовке к ударам.

Что касается когенерационных установок, которые планирует устанавливать власть в Киеве для компенсации потерь генерации после повреждения теплоэлектроцентралей, по его словам, технически невозможно без комплексной термомодернизации и капитального ремонта застройки 70-90 годов заменить все на новые установки.

"Однако можно значительно повысить устойчивость работы коммунальных служб и объектов критической инфраструктуры за счет когенерационных установок от 0,5 до 10 МВт и более, когда электроэнергия направляется на поддержку водоснабжения и водоотведения, а тепло — на конкретные коммунальные объекты", – отметил Закревский.

Кроме этого, по словам эксперта, однозначно нужно разрешить установку аварийных крышных и придомовых солнечных и газовых электростанций.

Проблема серьезнее, чем многим кажется

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что проблемы с подачей тепла на Троещине и в Днепровском районе Киева огромны, а приведенные данные мэром столицы Владимиром Кличко являются приблизительными.

"И на Троещине, и в Днепровском районе огромные проблемы с подачей тепла. Я могу сказать, что тепла в некоторых домах Киева не будет не только в этом, но и в следующем отопительном сезоне. Сегодня Кличко назвал 968 домов, которые сейчас находятся без тепла, отопления, воды и света. Но я гарантирую, что это очень ориентировочная цифра", — заявил Попенко.

Он пояснил, что реестра домов, пострадавших после всех разрывов батарей, когда воду сливали, а затем подавали, нет. Эксперт отметил, что ориентировочное количество назвали, но реальные цифры по Киеву никто не собирал.

"Проблема серьезнее, людям нужно будет думать, кто куда может уехать", — отметил эксперт.

