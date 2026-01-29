Киевлян ждет трэш: почему не стоит ждать стабильных графиков отключений

Рубрики
Кравцев Сергей
Несмотря на то, что Россия не отказалась от попыток уничтожить нашу энергосистему, уже сейчас многие энергетики дают неутешительный прогноз, намекая на то, что сложности с электричеством надолго. В частности, одна из самых сложных ситуаций в Киеве. Почему не стоит ждать стабильных графиков отключений? Удастся ли улучшить ситуацию к следующему отопительному сезону? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Отключение света. Фото: из открытых источников
Замдиректора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский заявил, что Украину вскоре вернутся сильные морозы, поэтому следует быть готовыми к новым ударам россиян по энергетике. Гражданам, в частности жителям Киева, не стоит ждать возвращения стабильных графиков в ближайшее время.
Он подчеркнул, что сейчас необходимо уделить время максимально подготовке к ударам.
Что касается когенерационных установок, которые планирует устанавливать власть в Киеве для компенсации потерь генерации после повреждения теплоэлектроцентралей, по его словам, технически невозможно без комплексной термомодернизации и капитального ремонта застройки 70-90 годов заменить все на новые установки.
Кроме этого, по словам эксперта, однозначно нужно разрешить установку аварийных крышных и придомовых солнечных и газовых электростанций.
Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что проблемы с подачей тепла на Троещине и в Днепровском районе Киева огромны, а приведенные данные мэром столицы Владимиром Кличко являются приблизительными.
Он пояснил, что реестра домов, пострадавших после всех разрывов батарей, когда воду сливали, а затем подавали, нет. Эксперт отметил, что ориентировочное количество назвали, но реальные цифры по Киеву никто не собирал.
