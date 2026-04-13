На Україну чекає страшна катастрофа через США: озвученно три невтішні сценарії

Нинішня політика Сполучених Штатів може стати фактором, що ускладнить двосторонні відносини між Києвом та Вашингтоном. Олександр Хара, директор Центру оборонних стратегій, окреслив три ключові ризики, які можуть призвести до загострення ситуації.

1. Конкуренція у сфері безпеки

Перший важливий аспект, за словами Хари, полягає у конкуренції між Україною та США за вплив у сфері безпеки. Він зазначає, що зростання значення України, особливо у розробці нових військових технологій, таких як дрони, може бути неприязно сприйняте Дональдом Трампом. Трамп, як відомо, не завжди підтримував зростаючу роль України в міжнародних справах, що може призвести до напруги між країнами. Водночас, незважаючи на традиційну роль США як основного гаранта безпеки в світі, Україна активно розвиває нові технології, що збільшує її військовий потенціал і створює додаткову напругу на міжнародній арені.

2. Різні погляди на завершення війни з Росією

Другий ризик, на який вказує Хара, пов'язаний з розбіжностями між Києвом і Вашингтоном щодо підходів до завершення війни з Росією. Президент України Володимир Зеленський чітко висловлював позицію, що Київ не готовий до жодних поступок Москві. У той же час, Дональд Трамп, згідно з оцінками експертів, не налаштований на застосування жорсткого тиску на Росію для припинення конфлікту. Ці розбіжності можуть стати серйозним джерелом політичної напруги між країнами, оскільки очікування США щодо швидкого миру можуть суперечити інтересам України, яка прагне досягти справжнього і безпечного завершення війни.

3. Ідеологічні розбіжності

Третім фактором ризику є ідеологічні розбіжності, зокрема підтримка Дональдом Трампом чинного угорського прем'єра Віктора Орбана, який має тісні зв'язки з Росією та Китаєм. Хара зазначає, що США все частіше сприймають Україну як частину "ліберального світу", що для частини американського істеблішменту є неприйнятним. Водночас Орбан і його політика розглядаються більш прийнятними, навіть попри його тісні стосунки з країнами, які є суперниками Заходу.

