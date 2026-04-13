logo_ukra

BTC/USD

71042

ETH/USD

2198.65

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією На Україну чекає страшна катастрофа через США: озвученно три невтішні сценарії
commentss НОВИНИ Всі новини

На Україну чекає страшна катастрофа через США: озвученно три невтішні сценарії

Розбіжності щодо завершення війни з Росією спричиняють нові політичні напруги між сторонами

13 квітня 2026, 08:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Нинішня політика Сполучених Штатів може стати фактором, що ускладнить двосторонні відносини між Києвом та Вашингтоном. Олександр Хара, директор Центру оборонних стратегій, окреслив три ключові ризики, які можуть призвести до загострення ситуації.

На Україну чекає страшна катастрофа через США: озвученно три невтішні сценарії

Фото: з відкритих джерел

1. Конкуренція у сфері безпеки

Перший важливий аспект, за словами Хари, полягає у конкуренції між Україною та США за вплив у сфері безпеки. Він зазначає, що зростання значення України, особливо у розробці нових військових технологій, таких як дрони, може бути неприязно сприйняте Дональдом Трампом. Трамп, як відомо, не завжди підтримував зростаючу роль України в міжнародних справах, що може призвести до напруги між країнами. Водночас, незважаючи на традиційну роль США як основного гаранта безпеки в світі, Україна активно розвиває нові технології, що збільшує її військовий потенціал і створює додаткову напругу на міжнародній арені.

2. Різні погляди на завершення війни з Росією

Другий ризик, на який вказує Хара, пов'язаний з розбіжностями між Києвом і Вашингтоном щодо підходів до завершення війни з Росією. Президент України Володимир Зеленський чітко висловлював позицію, що Київ не готовий до жодних поступок Москві. У той же час, Дональд Трамп, згідно з оцінками експертів, не налаштований на застосування жорсткого тиску на Росію для припинення конфлікту. Ці розбіжності можуть стати серйозним джерелом політичної напруги між країнами, оскільки очікування США щодо швидкого миру можуть суперечити інтересам України, яка прагне досягти справжнього і безпечного завершення війни.

3. Ідеологічні розбіжності

Третім фактором ризику є ідеологічні розбіжності, зокрема підтримка Дональдом Трампом чинного угорського прем'єра Віктора Орбана, який має тісні зв'язки з Росією та Китаєм. Хара зазначає, що США все частіше сприймають Україну як частину "ліберального світу", що для частини американського істеблішменту є неприйнятним. Водночас Орбан і його політика розглядаються більш прийнятними, навіть попри його тісні стосунки з країнами, які є суперниками Заходу.  

Портал "Коментарі" вже писав, що керівник Офісу Президента України Кирило Буданов  вважає, що для того, щоб країна могла вистояти в умовах війни, єдність є абсолютно необхідною. Він заявив, що без консенсусу серед громадян та державних інституцій Україна не зможе ефективно ухвалювати рішення, навіть якщо умови для цього будуть найкращими.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://glavred.net/ukraine/podderzhka-ssha-pod-voprosom-nazvany-tri-scenariya-obostreniya-otnosheniy-s-ukrainoy-10756253.html
Теги:

Новини

Всі новини