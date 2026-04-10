Буданов екстрено звернувся до українців через страшну загрозу: до чого закликав

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов вважає, що для того, щоб країна могла вистояти в умовах війни, єдність є абсолютно необхідною. Він заявив, що без консенсусу серед громадян та державних інституцій Україна не зможе ефективно ухвалювати рішення, навіть якщо умови для цього будуть найкращими.

Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що одна з головних проблем сьогоднішнього українського суспільства — це відсутність єдності. За словами Буданова, в Україні сформувалася небезпечна подвійність: з одного боку є величезна повага до військових, а з іншого — існує толерантність до тих, хто ухиляється від мобілізації або піддається критиці за невиконання своїх обов'язків. Така суперечність, на думку керівника ОП, не дозволяє країні рухатися вперед.

"Якщо ми будемо й надалі дозволяти існування такої подвійної моральності, де одночасно вважається героєм і військовий, і ухилянт, то не зможемо досягти серйозних результатів", — сказав Буданов.

Також він наголосив, що єдність необхідна не лише на рівні суспільства, а й у всіх інституціях державного управління — від простих громадян до Верховної Ради та Офісу президента. Лише за умови повної консолідації на всіх рівнях Україна зможе ефективно приймати важливі рішення у критичні моменти війни.

Буданов також попередив, що Україна наближається до чергової "тригерної події", яка вимагатиме національної єдності, як це було у 1991, 2014 та 2022 роках. Він зазначив, що навіть у разі прийняття вірних рішень без єдності між державними структурами та громадянами вони не матимуть практичної цінності.

"Навіть найкраще рішення без єдності не буде реалізоване", — підсумував він.

