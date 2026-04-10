Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Буданов екстрено звернувся до українців через страшну загрозу: до чого закликав
Буданов екстрено звернувся до українців через страшну загрозу: до чого закликав

Буданов підкреслив, що єдність необхідна не тільки в суспільстві, а й у всіх гілках влади — від громадян до Верховної Ради та Офісу президента

10 квітня 2026, 16:25
Автор:
Клименко Елена

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов  вважає, що для того, щоб країна могла вистояти в умовах війни, єдність є абсолютно необхідною. Він заявив, що без консенсусу серед громадян та державних інституцій Україна не зможе ефективно ухвалювати рішення, навіть якщо умови для цього будуть найкращими.  

Буданов екстрено звернувся до українців через страшну загрозу: до чого закликав

Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що одна з головних проблем сьогоднішнього українського суспільства — це відсутність єдності. За словами Буданова, в Україні сформувалася небезпечна подвійність: з одного боку є величезна повага до військових, а з іншого — існує толерантність до тих, хто ухиляється від мобілізації або піддається критиці за невиконання своїх обов'язків. Така суперечність, на думку керівника ОП, не дозволяє країні рухатися вперед.

"Якщо ми будемо й надалі дозволяти існування такої подвійної моральності, де одночасно вважається героєм і військовий, і ухилянт, то не зможемо досягти серйозних результатів", — сказав Буданов. 

Також він наголосив, що єдність необхідна не лише на рівні суспільства, а й у всіх інституціях державного управління — від простих громадян до Верховної Ради та Офісу президента. Лише за умови повної консолідації на всіх рівнях Україна зможе ефективно приймати важливі рішення у критичні моменти війни.

Буданов також попередив, що Україна наближається до чергової "тригерної події", яка вимагатиме національної єдності, як це було у 1991, 2014 та 2022 роках. Він зазначив, що навіть у разі прийняття вірних рішень без єдності між державними структурами та громадянами вони не матимуть практичної цінності.

"Навіть найкраще рішення без єдності не буде реалізоване", — підсумував він.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська економіка значною мірою залежить від доходів з експорту нафти, тому удари по портовій інфраструктурі, терміналах і вузлах перевалки безпосередньо впливають на здатність Кремля фінансувати війну. Українські Сили оборони останнім часом дедалі активніше завдають ударів по об’єктах, через які Росія здійснює продаж нафти на зовнішні ринки.



