Це надзвичайно його турбує: озвучено несподівану причину ідеї Путіна з "перемир'ям"

Російська економіка значною мірою залежить від доходів з експорту нафти, тому удари по портовій інфраструктурі, терміналах і вузлах перевалки безпосередньо впливають на здатність Кремля фінансувати війну. Українські Сили оборони останнім часом дедалі активніше завдають ударів по об’єктах, через які Росія здійснює продаж нафти на зовнішні ринки.

Енергетичний експерт Володимир Омельченко звернув увагу на те, що саме в цей період Володимир Путін почав частіше говорити про можливе перемир’я. На його думку, це може бути пов’язано не з політичними поступками, а з практичними проблемами російської нафтової логістики та експортної інфраструктури.

Експерт підкреслює, що для Москви важлива не лише ціна нафти на світовому ринку, а й фізична можливість безперебійного експорту через ключові маршрути. Якщо експортні канали працюють нестабільно, навіть високі ціни не приносять очікуваного прибутку. Тому, за його словами, удари по інфраструктурі мають стратегічне значення для ослаблення фінансових ресурсів РФ.

Омельченко наголосив, що особливо важливими цілями залишаються великі експортні вузли, зокрема Приморськ, Усть-Луга та Шесхаріс. Саме через ці термінали проходить значна частина російської нафти та нафтопродуктів, що формують основу бюджетних надходжень, які потім використовуються для ведення війни. Будь-які перебої в їхній роботі одразу відчутні для російської економіки.

За його словами, вже є певні результати впливу на ці об’єкти: окремі логістичні напрямки працюють з перебоями, а деякі — тимчасово зупинялися або втрачали частину потужностей. Це створює додатковий тиск на експортні можливості Росії та зменшує її валютні надходження.

Експерт вважає, що Путін усвідомлює ризики подальшого руйнування нафтової інфраструктури. У разі посилення таких ударів Росія може зіткнутися зі скороченням доходів, які безпосередньо фінансують війну.

