Війна в Україні на фінішній прямій: Буданов терміново звернувся із заявою

Керівник Офісу Президента України, Кирило Буданов, який відіграє важливу роль у переговорах між Україною та Росією, висловив оптимізм щодо можливості досягнення мирної угоди з Кремлем. У своєму інтерв'ю для Bloomberg він зазначив, що процес мирного врегулювання війни може бути швидким, попри те, що публічні переговори на сьогодні не дали значних результатів.

Буданов підкреслив, що, на його думку, сторони, зокрема Росія, розуміють необхідність припинення конфлікту. Він зазначив, що обидві країни ведуть переговори не через бажання продовжувати війну, а з розумінням того, що конфлікт має завершитися.

"Всі усвідомлюють, що війна має закінчитися. Ось чому йдуть переговори. І я не думаю, що це затягнеться надовго", — додав він.

Попри те, що сторони на початку переговорів дотримувалися "максималістських" позицій, Буданов висловив впевненість, що компроміс буде досягнутий. Він також вказав на те, що Росія має сильний економічний стимул для укладення угоди, оскільки війна обходиться їй надзвичайно дорого.

"Це трильйони рублів, і вони вже витратили величезні кошти", — зазначив він.

Говорячи про територіальні питання — одне з найбільш складних у переговорах — Буданов не зміг розкрити, яким чином може виглядати компроміс, однак він запевнив, що обидві сторони зараз мають чітке уявлення про межі прийнятного.

"Ми ще не ухвалили остаточне рішення, але вже є великий прогрес у розумінні того, що є прийнятним", — сказав він.

