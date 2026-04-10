Руководитель Офиса Президента Украины, Кирилл Буданов, играющий важную роль в переговорах между Украиной и Россией, выразил оптимизм о возможности достижения мирного соглашения с Кремлем. В своем интервью для Bloomberg он отметил, что процесс мирного урегулирования войны может быть быстрым, несмотря на то, что публичные переговоры на сегодняшний день не дали значительных результатов.

Буданов подчеркнул, что, по его мнению, стороны, в том числе Россия, понимают необходимость прекращения конфликта. Он отметил, что обе страны ведут переговоры не по желанию продолжать войну, а с пониманием того, что конфликт должен завершиться.

"Все отдают себе отчет, что война должна закончиться. Вот почему идут переговоры. И я не думаю, что это затянется надолго", — добавил он.

Несмотря на то, что стороны в начале переговоров придерживались "максималистских" позиций, Буданов выразил уверенность, что компромисс будет достигнут. Он также указал на то, что у России есть сильный экономический стимул для заключения соглашения, поскольку война обходится ей чрезвычайно дорого.

"Это триллионы рублей, и они уже потратили огромные средства", — отметил он.

Говоря о территориальных вопросах — одном из самых сложных в переговорах — Буданов не смог раскрыть, каким образом может выглядеть компромисс, однако он заверил, что обе стороны сейчас имеют ясное представление о пределах приемлемого.

"Мы еще не приняли окончательное решение, но уже есть большой прогресс в понимании того, что приемлемо", — сказал он.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский резко высказался об условиях, при которых Украина отказалась от ядерного оружия после распада Советского Союза. Он отметил, что обещанные гарантии безопасности, полученные в обмен на разоружение, оказались неэффективными и не обеспечили стране надлежащей защиты. В то же время, по словам Зеленского, вопрос о членстве Украины в НАТО мог бы стать важным шагом в обеспечении национальной безопасности.