Это очень его беспокоит: озвучена неожиданная причина идеи Путина с "перемирием"

Российская экономика в значительной степени зависит от доходов по экспорту нефти, поэтому удары по портовой инфраструктуре, терминалам и узлам перевалки оказывают непосредственное влияние на способность Кремля финансировать войну. Украинские Силы обороны в последнее время все активнее наносят удары по объектам, через которые Россия осуществляет продажу нефти на внешние рынки.

Энергетический эксперт Владимир Омельченко обратил внимание на то, что именно в этот период Владимир Путин стал чаще говорить о возможном перемирии. По его мнению, это может быть связано не с политическими уступками, а с практическими проблемами российской нефтяной логистики и экспортной инфраструктуры.

Эксперт подчеркивает, что для Москвы важна не только цена нефти на мировом рынке, но и физическая возможность бесперебойного экспорта через ключевые маршруты. Если экспортные каналы работают нестабильно, даже высокие цены не приносят ожидаемую прибыль. Потому, по его словам, удары по инфраструктуре имеют стратегическое значение для ослабления денежных ресурсов РФ.

Омельченко подчеркнул, что особо важными целями остаются крупные экспортные узлы, в частности, Приморск, Усть-Луга и Шесхарис. Именно через эти терминалы проходит значительная часть российской нефти и нефтепродуктов, формирующих основу бюджетных поступлений, которые затем используются для войны. Любые перебои в их работе сразу ощутимы для российской экономики.

По его словам, уже есть определенные результаты влияния на эти объекты: отдельные логистические направления работают с перебоями, а некоторые временно останавливались или теряли часть мощностей. Это создает дополнительное давление на экспортные возможности России и уменьшает ее валютные поступления.

Эксперт считает, что Путин отдает себе отчет в рисках дальнейшего разрушения нефтяной инфраструктуры. В случае усиления таких ударов Россия может столкнуться с сокращением доходов, непосредственно финансирующих войну.

Портал "Комментарии" уже писал, что руководитель Офиса Президента Украины, Кирилл Буданов, играющий важную роль в переговорах между Украиной и Россией, выразил оптимизм о возможности достижения мирного соглашения с Кремлем. В своем интервью для Bloomberg он отметил, что процесс мирного урегулирования войны может быть быстрым, несмотря на то, что публичные переговоры на сегодняшний день не дали значительных результатов.