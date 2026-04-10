Буданов экстренно обратился к украинцам из-за страшной угрозы: к чему призвал

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов считает, что для того, чтобы страна могла выстоять в условиях войны, единство абсолютно необходимо. Он заявил, что без консенсуса среди граждан и государственных институций Украина не сможет эффективно принимать решения, даже если условия для этого будут наилучшими.

Фото: из открытых источников

Он отметил, что одна из главных проблем сегодняшнего украинского общества – это отсутствие единства. По словам Буданова, в Украине сформировалась опасная двойственность: с одной стороны, огромное уважение к военным, а с другой — существует толерантность к тем, кто уклоняется от мобилизации или подвергается критике за невыполнение своих обязанностей. Такое противоречие, по мнению руководителя ОП, не позволяет стране двигаться вперед.

"Если мы будем и дальше разрешать существование такой двойной нравственности, где одновременно считается героем и военный, и уклоняющийся, то не сможем добиться серьезных результатов", — сказал Буданов.

Также он подчеркнул, что единство необходимо не только на уровне общества, но и во всех институтах государственного управления – от простых граждан до Верховной Рады и Офиса президента. Только при полной консолидации на всех уровнях Украина сможет эффективно принимать важные решения в критические моменты войны.

Буданов также предупредил, что Украина приближается к очередному "триггерному событию", которое потребует национального единства, как это было в 1991, 2014 и 2022 годах. Он отметил, что даже в случае принятия верных решений без единства между государственными структурами и гражданами они не будут иметь практической ценности.

"Даже лучшее решение без единства не будет реализовано", — подытожил он.

