Нынешняя политика Соединенных Штатов может стать фактором, который усложнит двусторонние отношения между Киевом и Вашингтоном. Александр Хара, директор Центра оборонных стратегий, очертил три ключевых риска, которые могут привести к обострению ситуации.

1. Конкуренция в сфере сохранности

Первый важный аспект, по словам Хари, заключается в конкуренции между Украиной и США за влияние безопасности. Он отмечает, что рост значения Украины, особенно в разработке новых военных технологий, таких как дроны, может быть неприязненно воспринят Дональдом Трампом. Трамп, как известно, не всегда поддерживал растущую роль Украины в международных делах, что может привести к напряжению между странами. В то же время, несмотря на традиционную роль США как основного гаранта безопасности в мире Украина активно развивает новые технологии, что увеличивает ее военный потенциал и создает дополнительное напряжение на международной арене.

2. Различные взгляды на завершение войны с Россией

Второй риск, на который указывает Хара, связан с разногласиями Киева и Вашингтона относительно подходов к завершению войны с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский четко высказывал позицию, что Киев не готов ни к каким уступкам Москве. В то же время, Дональд Трамп, по оценкам экспертов, не настроен на применение жесткого давления на Россию для прекращения конфликта. Эти разногласия могут стать серьезным источником политического напряжения между странами, поскольку ожидания США относительно быстрого мира могут противоречить интересам Украины, стремящейся достичь подлинного и безопасного завершения войны.

3. Идеологические разногласия

Третьим фактором риска являются идеологические разногласия, в частности, поддержка Дональдом Трампом действующего венгерского премьера Виктора Орбана, который имеет тесные связи с Россией и Китаем. Хара отмечает, что США все чаще воспринимают Украину как часть "либерального мира", что для части американского истеблишмента неприемлемо. В то же время Орбан и его политика рассматриваются более приемлемыми, даже несмотря на тесные отношения со странами, которые являются соперниками Запада.

Портал "Комментарии" уже писал , что руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов считает, что для того, чтобы страна могла выстоять в условиях войны, единство абсолютно необходимо. Он заявил, что без консенсуса среди граждан и государственных институций Украина не сможет эффективно принимать решения, даже если условия для этого будут наилучшими.