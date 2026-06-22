На Україну чекає наджорсткий удар від найближчих союзників: експерт приголомшив прогнозом

Попри початок переговорного процесу щодо членства України в Європейському Союзі, реальне приєднання нашої держави до європейської спільноти навряд чи відбудеться до завершення війни з Росією. Таку думку висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач під час обговорення в проєкті "СвітОгляд" з Євгеном Магдою.

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На переконання експерта, нинішні оцінки початку переговорів як історичного прориву є дещо поспішними. Він зазначив, що значення має не сам старт перемовин, а їхній успішний фінал. Сам факт відкриття переговорного процесу ще не означає, що Україна гарантовано стане членом ЄС у найближчій перспективі.

Горбач наголосив, що ключовим чинником залишається безпекова ситуація. Навіть якщо Україна швидко виконає необхідні реформи та адаптує законодавство до європейських стандартів, остаточне рішення про вступ залежатиме не лише від готовності Києва. Важливу роль відіграватиме політична воля держав-членів Євросоюзу.

За словами експерта, завершення війни є необхідною умовою для просування процесу інтеграції до фінального етапу. Він вважає малоймовірним сценарій, за якого країни ЄС погодяться прийняти Україну до свого складу під час активної фази російсько-української війни. Причина полягає в тому, що частина європейських суспільств може сприйняти такий крок як ризик прямого втягування Євросоюзу у військове протистояння з Росією.

Водночас Горбач підкреслив, що переговори про вступ є важливим і правильним кроком для України. Однак він закликав утриматися від надмірного оптимізму та гучних заяв про великі досягнення. На його думку, країна лише розпочала тривалий шлях до повноправного членства в ЄС, а основні виклики та рішення ще попереду.

Портал "Коментарі" вже писав, що у тимчасово окупованому Криму спостерігається серйозна нестабільність в роботі енергетичної інфраструктури, що змусило окупаційну адміністрацію запровадити жорсткі графіки подачі електроенергії. Перебої зі світлом зафіксовані в різних частинах півострова — на північному заході, у центральних районах та на півдні, що також спричинило проблеми з водопостачанням через зупинку насосного обладнання.