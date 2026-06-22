Мешканці Криму відчують сповна тягар українців через війну: прихильнтки Путіна шокували рішенням

У тимчасово окупованому Криму спостерігається серйозна нестабільність в роботі енергетичної інфраструктури, що змусило окупаційну адміністрацію запровадити жорсткі графіки подачі електроенергії. Перебої зі світлом зафіксовані в різних частинах півострова — на північному заході, у центральних районах та на півдні, що також спричинило проблеми з водопостачанням через зупинку насосного обладнання.

Фото: з відкритих джерел

За даними підконтрольного окупантам підприємства "Крименерго", місцева влада в Севастополі, Алушті, Джанкої та низці районів уже оприлюднила графіки віялових відключень. Відповідно до них, мешканці залишатимуться без електроенергії по кілька годин із регулярними інтервалами, зокрема за схемою "три години зі світлом — три години без нього".

Причиною погіршення ситуації називають інцидент у ніч на 21 червня, коли частина енергосистеми півострова зазнала пошкоджень унаслідок повітряної атаки, що призвело до масштабних аварійних відключень. У зв’язку з цим окупаційна влада закликала населення скоротити споживання електроенергії, а в окремих населених пунктах навіть повністю вимкнули вуличне освітлення для економії ресурсів.У деяких регіонах уже діє погодинний режим подачі електрики, тоді як інші території очікують остаточного затвердження графіків разом із профільними структурами. Представники місцевої адміністрації підтверджують, що ситуація залишається напруженою та потребує стабілізаційних заходів.

Паралельно в інформаційному просторі з’явилися повідомлення та фото про можливе займання на території Таврійської ТЕС поблизу Сімферополя. Офіційні російські джерела не підтверджують факт ураження об’єкта, а українська сторона не коментувала свою причетність до інциденту. Водночас українське оборонне відомство раніше іронічно відзначало зростання кількості ударів по об’єктах окупованого Криму, називаючи це "завершенням туристичного сезону" на півострові.

Портал "Коментарі" вже писав, що командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко заявив, що потенційна загроза з боку Білорусі залишається реальною лише за умови, якщо Росія зможе зосередити близько 70 тисяч військових для проведення наступальних дій. Водночас, за його словами, українські Сили оборони активно працюють над тим, щоб у противника не було можливості сформувати такий значний резерв.