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Жители Крыма ощутят полное бремя украинцев из-за войны: сторонники Путина шокировали решением

Энергосистема Крыма потерпела сбой после ночной атаки 21 июня, из-за чего часть полуострова осталась без электроснабжения

22 июня 2026, 18:25
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Клименко Елена

Во временно оккупированном Крыму наблюдается серьезная нестабильность в работе энергетической инфраструктуры, что вынудило оккупационную администрацию ввести жесткие графики подачи электроэнергии. Перебои со светом зафиксированы в разных частях полуострова — на северо-западе, в центральных районах и на юге, что также повлекло за собой проблемы с водоснабжением из-за остановки насосного оборудования.

Жители Крыма ощутят полное бремя украинцев из-за войны: сторонники Путина шокировали решением

Фото: из открытых источников

По данным подконтрольного оккупантам предприятия "Крымэнерго", местные власти в Севастополе, Алуште, Джанкое и ряде районов уже обнародовали графики веерных отключений. Согласно им, жители будут оставаться без электроэнергии по несколько часов с регулярными интервалами, в том числе по схеме "три часа со светом — три часа без него".

Причиной ухудшения ситуации называют инцидент в ночь на 21 июня, когда часть энергосистемы полуострова получила повреждения вследствие воздушной атаки, что привело к масштабным аварийным отключениям. В этой связи оккупационные власти призвали население сократить потребление электроэнергии, а в отдельных населенных пунктах даже полностью выключили уличное освещение для экономии ресурсов. В некоторых регионах уже действует почасовой режим подачи электричества, в то время как другие территории ожидают окончательного утверждения графиков вместе с профильными структурами. Представители местной администрации подтверждают, что ситуация остается напряженной и нуждается в стабилизационных мерах.

Параллельно в информационном пространстве появились сообщения и фото о возможном возгорании на территории Таврической ТЭС вблизи Симферополя. Официальные российские источники не подтверждают факт поражения объекта, а украинская сторона не комментировала свою причастность к инциденту. В то же время, украинское оборонное ведомство ранее иронически отмечало рост количества ударов по объектам оккупированного Крыма, называя это "завершением туристического сезона" на полуострове.  

Портал "Комментарии" уже писал , что командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко заявил, что потенциальная угроза со стороны Беларуси остается реальной лишь при условии, что Россия сможет сосредоточить около 70 тысяч военных для проведения наступательных действий. В то же время, по его словам, украинские Силы обороны активно работают над тем, чтобы у противника не было возможности сформировать столь значительный резерв.



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