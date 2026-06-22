Украину ждет сверхжесткий удар от ближайших союзников: эксперт ошеломил прогнозом

Несмотря на начало переговорного процесса по членству Украины в Европейском Союзе, реальное присоединение нашего государства к европейскому сообществу вряд ли состоится до завершения войны с Россией. Такое мнение высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач во время обсуждения в проекте "МирОбзор" с Евгением Магдой.

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По убеждению эксперта, нынешние оценки начала переговоров как исторического прорыва несколько поспешны. Он отметил, что значение имеет не сам старт переговоров, а их успешный финал. Сам факт открытия переговорного процесса еще не означает, что Украина гарантированно станет членом ЕС в ближайшей перспективе.

Горбач подчеркнул, что ключевым фактором остается ситуация с безопасностью. Даже если Украина быстро выполнит необходимые реформы и адаптирует законодательство к европейским стандартам, окончательное решение о вступлении будет зависеть не только от готовности Киева. Важную роль будет играть политическая воля государств-членов Евросоюза.

По словам эксперта, завершение войны является необходимым условием для продвижения процесса интеграции в финальный этап. Он считает маловероятным сценарий, при котором страны ЕС согласятся принять Украину в свой состав во время активной фазы российско-украинской войны. Причина в том, что часть европейских обществ может воспринять такой шаг как риск прямого втягивания Евросоюза в военное противостояние с Россией.

В то же время Горбач подчеркнул, что переговоры о вступлении являются важным и правильным шагом для Украины. Однако он призвал воздержаться от чрезмерного оптимизма и громких заявлений о больших достижениях. По его мнению, страна только начала длительный путь к полноправному членству в ЕС, а основные вызовы и решения впереди.

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