На українців у Польщі чекає нова несподіванка: влада анонсувала гучне рішення

Держава планує створити комплексну систему допомоги для українців, які ухвалять рішення повернутися додому з Польщі. Йдеться не лише про фінансову підтримку, а й про логістичне та організаційне сприяння на всіх етапах повернення. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

Фото: з відкритих джерел

За її словами, багато українців, які нині перебувають у Польщі, стикаються з серйозними труднощами. Особливо це стосується людей похилого віку, осіб з інвалідністю, матерів-одиначок із малолітніми дітьми та інших соціально вразливих груп. З огляду на це, Україна має заздалегідь підготувати інфраструктуру для їх прийому.

Верещук наголосила, що польська сторона поступово посилює умови перебування для українських громадян. Це може створити додаткові виклики для тих, хто не має змоги легально працювати або не має стабільного доходу. Водночас зростає потреба у розширенні системи соціальної підтримки на території України.

"Ми маємо бути готовими запропонувати тимчасове житло, медичну, гуманітарну та соціальну допомогу всім, хто вирішить повернутися", — зазначила Верещук.

План дій найближчим часом буде винесено на обговорення в межах Платформи з питань українців за кордоном. До участі в обговоренні залучать представників уряду, громадських організацій, міжнародних партнерів та польських інституцій.

У цьому контексті варто згадати, що Польща готує обмеження щодо надання безкоштовних медичних послуг українським біженцям. Причиною є зловживання — деякі громадяни України спеціально приїжджали лише для отримання медичної допомоги. За словами речника Вищої лікарської палати Польщі Якуба Косіковського, нові правила мають на меті захист національної системи охорони здоров’я.

Як вже писали "Коментарі", на військовому параді в Белграді вперше публічно показали російські системи радіоелектронної боротьби "Красуха-2" та "Красуха-4". Це свідчить про те, що Москва передала сучасне озброєння Сербії, попри діючі санкції, повідомляє Defence Blog.