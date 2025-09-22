Украинцев в Польше ждет новая неожиданность: власти анонсировали громкое решение

Государство планирует создать комплексную систему помощи украинцам, которые примут решение вернуться домой из Польши. Речь идет не только о финансовой поддержке, но и о логистическом и организационном содействии на всех этапах возвращения. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.

Фото: из открытых источников

По ее словам, многие украинцы, которые сейчас находятся в Польше, сталкиваются с серьезными трудностями. Особенно это касается пожилых людей, лиц с инвалидностью, матерей-одиночек с малолетними детьми и других социально уязвимых групп. В связи с этим Украина должна заранее подготовить инфраструктуру для их приема.

Верещук подчеркнула, что польская сторона постепенно ужесточает условия пребывания для украинских граждан. Это может создать дополнительные вызовы для тех, кто не имеет возможности легально работать или не имеет стабильного дохода. В то же время, растет потребность в расширении системы социальной поддержки на территории Украины.

"Мы должны быть готовы предложить временное жилье, медицинскую, гуманитарную и социальную помощь всем, кто решит вернуться", — отметила Верещук.

План действий в ближайшее время будет вынесен на обсуждение в рамках Платформы по украинцам за рубежом. К участию в обсуждении будут привлечены представители правительства, общественных организаций, международных партнеров и польских институтов.

В этом контексте следует упомянуть, что Польша готовит ограничения по предоставлению бесплатных медицинских услуг украинским беженцам. Причиной злоупотребления — некоторые граждане Украины специально приезжали только для получения медицинской помощи. По словам спикера Высшей врачебной палаты Польши Якуба Косиковского, новые правила преследуют цель защиты национальной системы здравоохранения.

