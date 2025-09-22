logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Вучич і Путін підступно наплювали на санкції: стало відомо про неочікуваний крок
commentss НОВИНИ Всі новини

Вучич і Путін підступно наплювали на санкції: стало відомо про неочікуваний крок

Під час військового параду в Белграді помітили сучасні комплекси радіоелектронної боротьби "Красуха-2" та "Красуха-4".

22 вересня 2025, 09:20 comments1066
Автор:
avatar

Клименко Елена

На військовому параді в Белграді вперше публічно показали російські системи радіоелектронної боротьби "Красуха-2" та "Красуха-4". Це свідчить про те, що Москва передала сучасне озброєння Сербії, попри діючі санкції, повідомляє Defence Blog.

Вучич і Путін підступно наплювали на санкції: стало відомо про неочікуваний крок

Фото: з відкритих джерел

До цього випадку наявність цих РЕБ-комплексів у сербських збройних силах не підтверджувалася. Демонстрація техніки стала першим офіційним доказом постачання з боку РФ.

Подробиці щодо термінів, кількості та вартості угоди наразі не розкриваються. Невідомим залишається і маршрут, яким комплекси могли потрапити до Сербії. Експерти припускають, що в перевезенні могли бути залучені треті держави.

На початку 2025 року уряд Сербії скасував декілька контрактів з російським ВПК через проблеми з виконанням умов постачання, що, зокрема, могло вплинути на передачу протитанкових ракетних систем "Корнет".

Комплекс "Красуха-2" (позначення — 1Л269), змонтований на базі колісного шасі 8х8, призначений для протидії авіаційним розвідувальним засобам. Точні технічні характеристики не розголошуються, але за даними відкритих джерел, дальність дії може сягати до 300 км. Російська армія прийняла ці системи на озброєння у 2012 році.

Хоча Сербія офіційно підтримує територіальну цілісність України та курс на євроінтеграцію, вона не планує приєднуватися до санкцій проти Росії. Більше того, Белград висловив готовність допомагати у відновленні одного або декількох українських міст.

Як вже писали "Коментарі", Росія адаптувала свою тактику на полі бою, почавши активно використовувати дрони не лише проти військової інфраструктури, а й проти мобільного транспорту та цивільних об’єктів.  



Джерело: https://defence-blog.com/serbia-receives-krasukha-jamming-systems-from-russia/?fbclid=Iwb21leAM80YxjbGNrAzzRimV4dG4DYWVtAjExAAEeiKO541lKjj2OLbc40jS3htxrXHbC1y_0Z3MArllb24WslXXDqW64J2UMvKE_aem_ZyoQ_c_5XkixKjY8X8pMVw
