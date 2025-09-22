logo

BTC/USD

112720

ETH/USD

4197.77

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Вучич и Путин коварно наплевали на санкции: стало известно о неожиданном шаге
commentss НОВОСТИ Все новости

Вучич и Путин коварно наплевали на санкции: стало известно о неожиданном шаге

Во время военного парада в Белграде были замечены современные комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха-2" и "Красуха-4".

22 сентября 2025, 09:20 comments1054
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

На военном параде в Белграде впервые публично показали российские системы радиоэлектронной борьбы "Красуха-2" и "Красуха-4". Это свидетельствует о том, что Москва передала современное вооружение Сербии, несмотря на действующие санкции, сообщает Defence Blog.

Вучич и Путин коварно наплевали на санкции: стало известно о неожиданном шаге

Фото: из открытых источников

До этого случая наличие этих РЭБ-комплексов в сербских вооруженных силах не подтверждалось. Демонстрация техники стала первым официальным доказательством снабжения РФ.

Подробности о сроках, количестве и стоимости сделки пока не раскрываются. Неизвестным остается и маршрут, по которому комплексы могли попасть в Сербию. Эксперты предполагают, что в перевозке могли быть привлечены третьи государства.

В начале 2025 года правительство Сербии отменило несколько контрактов с российским ВПК из-за проблем с выполнением условий поставки, что, в частности, могло повлиять на передачу противотанковых ракетных систем "Корнет".

Комплекс "Красуха-2" (обозначение — 1Л269), смонтированный на базе колесного шасси 8х8, предназначен для противодействия авиационным разведывательным средствам. Точные технические характеристики не разглашаются, но по данным открытых источников дальность действия может достигать 300 км. Российская армия приняла эти системы на вооружение в 2012 году.

Хотя Сербия официально поддерживает территориальную целостность Украины и курс евроинтеграции, она не планирует присоединяться к санкциям против России. Более того, Белград выразил готовность помогать в восстановлении одного или нескольких украинских городов.

Как уже писали "Комментарии", Россия адаптировала свою тактику на поле боя, начав активно использовать дроны не только против военной инфраструктуры, но и мобильного транспорта и гражданских объектов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://defence-blog.com/serbia-receives-krasukha-jamming-systems-from-russia/?fbclid=Iwb21leAM80YxjbGNrAzzRimV4dG4DYWVtAjExAAEeiKO541lKjj2OLbc40jS3htxrXHbC1y_0Z3MArllb24WslXXDqW64J2UMvKE_aem_ZyoQ_c_5XkixKjY8X8pMVw
Теги:

Новости

Все новости