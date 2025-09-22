Вучич и Путин коварно наплевали на санкции: стало известно о неожиданном шаге

На военном параде в Белграде впервые публично показали российские системы радиоэлектронной борьбы "Красуха-2" и "Красуха-4". Это свидетельствует о том, что Москва передала современное вооружение Сербии, несмотря на действующие санкции, сообщает Defence Blog.

Фото: из открытых источников

До этого случая наличие этих РЭБ-комплексов в сербских вооруженных силах не подтверждалось. Демонстрация техники стала первым официальным доказательством снабжения РФ.

Подробности о сроках, количестве и стоимости сделки пока не раскрываются. Неизвестным остается и маршрут, по которому комплексы могли попасть в Сербию. Эксперты предполагают, что в перевозке могли быть привлечены третьи государства.

В начале 2025 года правительство Сербии отменило несколько контрактов с российским ВПК из-за проблем с выполнением условий поставки, что, в частности, могло повлиять на передачу противотанковых ракетных систем "Корнет".

Комплекс "Красуха-2" (обозначение — 1Л269), смонтированный на базе колесного шасси 8х8, предназначен для противодействия авиационным разведывательным средствам. Точные технические характеристики не разглашаются, но по данным открытых источников дальность действия может достигать 300 км. Российская армия приняла эти системы на вооружение в 2012 году.

Хотя Сербия официально поддерживает территориальную целостность Украины и курс евроинтеграции, она не планирует присоединяться к санкциям против России. Более того, Белград выразил готовность помогать в восстановлении одного или нескольких украинских городов.

Как уже писали "Комментарии", Россия адаптировала свою тактику на поле боя, начав активно использовать дроны не только против военной инфраструктуры, но и мобильного транспорта и гражданских объектов.