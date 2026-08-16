На українців чекає вирішальне випробування: озвучено тривожне попередження

Україну може чекати надзвичайно складний зимовий період, який стане важливим випробуванням для Сил оборони та їхніх союзників. Про це заявив колишній співробітник радянської розвідки Юрій Швець, коментуючи перебіг російсько-української війни.

Юрій Швець. Фото з відкритих джерел

Юрій Швець на своєму YouTube-каналі заявив, що ключовою проблемою у війні залишається здатність України та Заходу протидіяти російському військово-промисловому потенціалу. Військовий оглядач зазначив, що західні партнери мають усвідомлювати необхідність посилення тиску на російську оборонну промисловість.

"Доти, доки можливості України не зможуть постійно досягати найважливіших виробничих об'єктів на території Росії, Захід залишатиметься на стороні, що програє, у цій гонці з виробництва ракет", — каже е ксрозвідник.

Швець також закликав європейські країни не відкладати підготовку до потенційного загострення. Він послався на оцінки аналітиків, згідно з якими Росія теоретично може піти на відкриту агресію проти НАТО до 2029 року.

Ексрозвідник порівняв нинішні дії Росії з підготовкою нацистської Німеччини до Другої світової війни. На його думку, Москва протягом останніх років системно нарощувала виробництво озброєнь і створювала військово-промислову базу, розраховану на тривале протистояння з Заходом. Особливу увагу Швець приділив майбутній зимі. За його словами, саме вона може показати, наскільки Україна та її партнери готові протистояти російській стратегії виснаження.

"Ця зима покаже, чи зможуть Україна і її союзники протистояти ось цим зусиллям Кремля. Загалом росіяни показали, що вони серйозні вороги, що займалися чотири роки не піаром, а справою. Із цього потрібно просто зробити відповідні висновки", — додав Швець.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Андрій Оністрат дав несподіваний прогноз щодо закінчення війни в Україні впродовж року.