Украинцев ждет решающее испытание: озвучено тревожное предупреждение

Украину может ожидать сложнейший зимний период, который станет важным испытанием для Сил обороны и их союзников. Об этом заявил бывший сотрудник советской разведки Юрий Швец, комментируя ход российско-украинской войны.

Юрий Швец. Фото из открытых источников

Юрий Швец на своем YouTube-канале заявил, что ключевой проблемой в войне остается способность Украины и Запада противодействовать российскому военно-промышленному потенциалу. Военный обозреватель отметил, что западные партнеры должны осознавать необходимость усиления давления на российскую оборонную промышленность.

"До тех пор, пока возможности Украины не смогут постоянно достигать важнейших производственных объектов на территории России, Запад будет оставаться на проигравшей стороне в этой гонке по производству ракет", — говорит экс- разведчик.

Швец также призвал европейские страны не откладывать подготовку к потенциальному обострению. Он сослался на оценки аналитиков, согласно которым Россия теоретически может пойти на открытую агрессию против НАТО до 2029 года.

Эксразведчик сравнил нынешние действия России с подготовкой нацистской Германии ко Второй мировой войне. По его мнению, Москва в последние годы системно наращивала производство вооружений и создавала военно-промышленную базу, рассчитанную на длительное противостояние с Западом. Особое внимание Швец уделил предстоящей зиме. По его словам, она может показать, насколько Украина и ее партнеры готовы противостоять российской стратегии истощения.

"Эта зима покажет, смогут ли Украина и ее союзники противостоять вот этим усилиям Кремля. В общем, россияне показали, что они серьезные враги, которые занимались четыре года не пиаром, а делом. Из этого нужно просто сделать соответствующие выводы", — добавил Швец.

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