Украинцев ждет решающее испытание: озвучено тревожное предупреждение

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Slava Kot
Украину может ожидать сложнейший зимний период, который станет важным испытанием для Сил обороны и их союзников. Об этом заявил бывший сотрудник советской разведки Юрий Швец, комментируя ход российско-украинской войны.
Юрий Швец. Фото из открытых источников
Юрий Швец на своем YouTube-канале заявил, что ключевой проблемой в войне остается способность Украины и Запада противодействовать российскому военно-промышленному потенциалу. Военный обозреватель отметил, что западные партнеры должны осознавать необходимость усиления давления на российскую оборонную промышленность.
Швец также призвал европейские страны не откладывать подготовку к потенциальному обострению. Он сослался на оценки аналитиков, согласно которым Россия теоретически может пойти на открытую агрессию против НАТО до 2029 года.
Эксразведчик сравнил нынешние действия России с подготовкой нацистской Германии ко Второй мировой войне. По его мнению, Москва в последние годы системно наращивала производство вооружений и создавала военно-промышленную базу, рассчитанную на длительное противостояние с Западом. Особое внимание Швец уделил предстоящей зиме. По его словам, она может показать, насколько Украина и ее партнеры готовы противостоять российской стратегии истощения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андрей Онистрат дал неожиданный прогноз по окончании войны в Украине в течение года.